醫賢心事：驚恐突襲 惡性循環

常見引致病發的場景，包括人多擠迫的地方，或者一些無法即時離開的交通工具，例如巴士、港鐵車廂等。患者一個人上街，尤其是去遠的地方也可能病發。而因為在這些場景曾病發，患者便害怕再到這些地方，因此有些患者可能要坐的士出入，或一定要有家人陪伴才可以上街，對生活造成極大不便。每個患者的驚恐症發作次數和頻密程度也不同，有些可以一星期一次，嚴重的更可以每天也發作。有些患者在驚恐突襲出現時，會以為自己是心臟病發，急急叫救護車送院；當所有檢查結果也正常，才發現可能是情緒問題。當驚恐突襲重複發生，而患者開始出現惡性循環，害怕驚恐再出現，又或者開始迴避會誘發驚恐的場景，便可以診斷為驚恐症。

驚恐症一般有藥物治療，但建議及早求醫，以免惡性循環一直延續下去，令患者害怕的場景愈來愈多。有些病人因為害怕獨自上街，來見醫生時也一定要家人陪伴，甚至有些病人連上街也困難，到時要醫治便更不容易了。

文：何浩賢（精神科專科醫生）