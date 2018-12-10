靜觀男人心：男人沒有直覺？

美國愛荷華大學一群科學家曾做一個實驗，在一群受訪者前放置了紅色和藍色的卡，他們首先要決定揭開紅色抑或藍色的卡來得分，以決定他們能否贏錢。當中紅卡有很多陷阱，而藍卡則有明顯優勢。問題是，受訪者什麼時候才會發現揭藍卡才可以贏錢呢？

實驗證明受訪者在揭卡80次後，便會發現紅卡藏有很多陷阱，揭藍卡則明顯可穩操勝券。而在上述實驗期間，研究員會為每個受測者裝上量度手掌心汗腺分泌的儀器，發現原來受訪者在揭第10次卡時，當手指趨向紅卡方向，掌心便會開始因壓力而冒汗，即他們的身體在當時已經感到紅卡似乎有更多陷阱；揭了40次卡，意識上已開始懷疑紅卡有較多陷阱；到第80次時，他們就能肯定的說只有揭藍卡才會贏。

這實驗告訴我們，當我們面對一個處境時，其實身體比起腦袋更早能感應當下發生的事情，並且對當下情况的反應更加直接。只是因為我們未能及時閱讀到身體的反應，所以往往要待事情變得明顯，才能理解當下的感覺。

其實一直以來，我們都說如何知道自己是否愛上一個人，就是當你看到那個人時，出現心跳加速、手震、冒汗、不安、緊張、溫暖、甜蜜的感覺，那你就可以確認自己墮入愛河。這些個人的情感信號，往往都是通過身體的反應來確認，所以說能讀懂身體，你就更能掌握自己的狀態。

女人的直覺，是源於女性更有能力去讀懂自己身體的感受，讓她們對事情顯得更敏感，在還未有具體的事實發生前，她們已能夠「感受」出來，而不是「確認」出來。就好像上述的實驗，在還未有充足證據之前，身體已經感受到紅卡有陷阱，女人能讀懂身體感覺，所以比男人更早知道紅藍卡之別，這就是女人的直覺。

所以對於男人來說，只有更加連接自己的身體，感受自己身體的反應，而不是把注意力只集中在頭腦上運作，才可以像女人一樣，擁有更多超越理性認知的感受，那就更能掌握自己、別人和當下的狀况，即使遇上超出預期的結果，心情上也不會太難以接受。

文：侯雪媚（明愛賽馬會思達計劃——男士社交及情緒支援服務督導主任）

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