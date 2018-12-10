好Zone動：側爬伸展 腰背鬆一鬆

【明報專訊】很多人都知道，不要「翹腳」坐，不要過分側重於一邊拿重物，但壞習慣很難完全戒掉。不如實際一點，請有翹腳習慣的人，兩邊輪流「翹」；拿重物時也要左右手交替，避免過分使用某一邊的肌肉。
愈坐愈「攣」 變長短腳
除了上述小貼士，今期介紹一個簡單伸展動作：跪姿側爬。有別於平常以站立姿勢做側身伸展，這動作的重點是伸展腰側兩旁的腰方肌，因為經常翹腳或側身拿重物，會令一邊腰方肌長期縮短，引致軀體側彎。
腰方肌是連接肋骨和盆骨的肌肉，當腰方肌縮短而坐姿又沒有改善，有可能愈坐愈「攣」，甚至有些人會因腰方肌縮短，導致盆骨高低而出現長短腳。
腰方肌縮短亦會令腰背繃緊或僵硬，如果每天早晚做跪姿側爬伸展動作，一段時間後，便會發覺腰側肌肉明顯放鬆。不過，因為腰方肌縮短通常是長年累積而成，並非一時三刻可以放鬆得到，所以做腰方肌伸展需要較多耐性，大約3個月至半年，就會發現長期堅持的成果。
跪姿側爬
要點：
A：膝靠胸前跪姿，手肘觸地
B：一邊手跨過另一側，盡量伸延手臂，感到同側軀幹的外側有伸展感覺
訓練要項：
頻率：左右各維持10至30秒
呼吸：保持自然呼吸
常見錯誤：伸展時閉氣
註：上述訓練，效果因人而異，須留意身體情况，如疼痛不適，應馬上停止，並建議尋找物理治療師或專業人士進一步檢查
文：周錦浩（註冊物理治療師）