好Zone動：側爬伸展 腰背鬆一鬆

愈坐愈「攣」 變長短腳

除了上述小貼士，今期介紹一個簡單伸展動作：跪姿側爬。有別於平常以站立姿勢做側身伸展，這動作的重點是伸展腰側兩旁的腰方肌，因為經常翹腳或側身拿重物，會令一邊腰方肌長期縮短，引致軀體側彎。

腰方肌是連接肋骨和盆骨的肌肉，當腰方肌縮短而坐姿又沒有改善，有可能愈坐愈「攣」，甚至有些人會因腰方肌縮短，導致盆骨高低而出現長短腳。

腰方肌縮短亦會令腰背繃緊或僵硬，如果每天早晚做跪姿側爬伸展動作，一段時間後，便會發覺腰側肌肉明顯放鬆。不過，因為腰方肌縮短通常是長年累積而成，並非一時三刻可以放鬆得到，所以做腰方肌伸展需要較多耐性，大約3個月至半年，就會發現長期堅持的成果。

跪姿側爬

要點：

A：膝靠胸前跪姿，手肘觸地

B：一邊手跨過另一側，盡量伸延手臂，感到同側軀幹的外側有伸展感覺

訓練要項：

頻率：左右各維持10至30秒

呼吸：保持自然呼吸

常見錯誤：伸展時閉氣

註：上述訓練，效果因人而異，須留意身體情况，如疼痛不適，應馬上停止，並建議尋找物理治療師或專業人士進一步檢查

文：周錦浩（註冊物理治療師）