考90幾分 爸媽仍責不小心 「100分女兒」抑鬱成疾

拿着一百分的測驗卷，父母問：「還有多少同學拿了一百分？」

家期學業成績超卓，在文憑試中考取幾近狀元的成績，但她總是愁容滿面。因為她為了滿足父母的期望，壓力很大，每天活在焦慮和恐懼中，擔心自己做得不好而令父母失望，不再被愛和重視。

相信沒有人會想到我面前這個愁容滿面、雙目低垂的年輕人就是那個剛剛在眾人的掌聲中獲得近乎文憑試狀元成績的學生。打從我第一次見家期開始，她這種面對自己成就的反應，已是司空見慣。

家期是個文靜內向的孩子，校內成績超卓，對人有禮，是眾人眼中的好孩子、好學生。她對學業成績尤其着緊，即使她已是全級成績最好的一個，每次測驗考試前，她仍然很努力溫習，從不鬆懈，每次派成績前，她總是擔心自己不夠好。或者是以往許多的經驗，令她很不安……

攞80分 飽受父母「冷暴力」

家期是獨生女，父母對她的期望也反映在她的名字上。她的父親是專業人士，母親是家庭主婦，家期一直努力讀書，是為了達到父母對她的期望。從小學開始，許多次她拿着九十多分的測驗和考試卷走到爸媽面前，期望會得到他們的稱讚，但換來的卻是「怎麼不小心失掉幾分？」即使得到一百分，她也會被問「還有多少同學拿了一百分？」中五那年，她在考試前失眠，狀態失準，有一科只得八十分，她的父母十分不滿，差不多兩星期沒有跟她說話。她很害怕如果達不到父母的期望，就得不到他們的愛。漸漸地，家期開始強迫自己更努力，去保持「滿分」狀態，希望得到父母的稱讚和肯定。

嚴苛待己 求得讚賞

從那時開始，家期便將所有時間放在學業上，務求做到最好，不容許任何瑕疵，每份功課都會用很多時間去做，力求「完美」才肯交出。即使只是筆記也一絲不苟，偶然寫錯一個字，都會重新再抄一次。結果，她的睡眠時間愈縮愈短，有時還會清晨五時起牀溫習功課。雖然她的成績保持水準，但精神狀態就愈來愈差。

在文憑考試期間，媽媽發現家期用上很多時間清潔書枱上的灰塵，還仔細地把每一本書、每一件文具整整齊齊擺放好才開始溫習。媽媽恍然大悟，終於明白她為什麼每天花上這麼多時間在房間內，原來除了溫習外，她還強迫自己清潔桌上灰塵和執拾好書桌上的每一件物品，才放心開始溫習。當媽媽質問家期的時候，她崩潰大哭，告訴媽媽她的壓力很大，每天活在焦慮和恐懼中，擔心自己做得不好而令父母失望，不再被愛和重視。媽媽看着女兒的痛苦，感到心痛和內疚。原來這些年來女兒為了滿足父母的期望而活得這麼痛苦。

於是，媽媽帶家期看醫生，證實她患上強迫症和抑鬱症。

打擊自尊 激將法有「毒」！

孩子的自信建基於父母從幼年期開始不斷的肯定和讚賞。批評和挑剔，或是一些父母認為奏效的「激將法」，但絕對不是激勵孩子的良方，只是打擊孩子自信、自尊和自愛的慢性毒藥。最後即使父母已不再批評孩子，那些負面的說話已經植根在他們心中，形成一股無形壓力，令他們嚴苛待己，日後即使達很高的成就，心底仍然缺乏自信。

文：陳穎儀（臨牀心理學家）

編輯：梁小玲

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