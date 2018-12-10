節日歡聚，酒酣耳熱之際，大家未必意識到，酒精已經一步一步令我們失控。第一口酒精像興奮劑，令你感到快樂。但酒精很快會影響我們的判斷力和自我抑制能力，出現鹵莽的行為和決定。當繼續飲下去，反應變得遲鈍，自我控制能力更差，出現衝動、暴力行為；接着口齒不清，失去平衡。再飲下去，會開始昏昏欲睡、斷片。最嚴重的情况，酒精抑制重要器官的功能，危及生命。飲酒作樂而不想樂極生悲，有以下貼士：

‧同時喝非酒精飲品，有助補充水分，減慢酒精吸收，並降低血液中酒精濃度

‧同時吃健康小食，可以減慢酒精吸收，還可以減少翌日胃部不適

‧任何汽車駕駛者都不應該喝酒

資料來源：美國國家酒精濫用和酒精中毒研究所（NIAAA）

■什麼運動最抗衰老？

高強度間歇訓練、耐力訓練和負重訓練，哪一種可以減慢細胞老化？德國一個研究把124人分成4組：高強度間歇訓練組，每星期接受3次、每次45分鐘訓練，包括熱身、快跑、慢跑；耐力組每星期3次、每次45分鐘緩步跑或急步行；負重訓練組則每星期3次、每次45分鐘器械負重運動；最後一組是對照組。研究員量度參加者細胞DNA末端的端粒（telomeres）。端粒變短，代表細胞受破壞，是細胞老化的徵兆之一。結果顯示，與對照組相比，接受運動訓練的3組人，6個月後體能都改善，跑速增加。但量度端粒的結果，接受高強度間歇訓練和耐力訓練的組別，端粒分別增長3.5%及3.3%；負重訓練組別和對照組則沒有增長。

抗衰老，不用什麼針藥，只要選對運動訓練，持之以恆，青春就常駐。

資料來源：英國國民保健署（www.nhs.uk）

■聖誕薑餅人有「禮」

iBakery正推出聖誕限量特別版「One for One暖意無限薑餅人」小禮包。每售出一份小禮包，無限極廣場便捐出等值善款予iBakery，以協助殘疾人士就業。小禮包定價$65，即日起在iBakery全線店舖及網店發售。

iBakery是東華三院屬下的社會企業，為殘疾人士提供烘焙及餐飲業的培訓及就業機會，讓社區人士認識及認同他們的工作能力，現時聘用超過120名僱員，六成是殘疾人士。iBakery先後在西環設立麵包工房，在金鐘政府總部開設西餐廳，在香港大學及添馬海濱長廊設立輕食站，在沙田大圍設立生產及培訓中心。

查詢：2816 5233

網址：ibakery.tungwahcsd.org