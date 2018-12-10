知多啲：加料「特效蛋」未必更健康

註冊營養師周詠苑表示，「以Omega-3蛋為例，其生產方法是在雞的飼料中加入Omega-3，例如亞麻籽、魚油等。這類特效雞蛋營養價值與一般雞蛋相若，如參考個別生產商的成分標籤，某些營養素的確較豐富，但不見得對我們的健康有明顯的益處」。

另有標明「含維他命E」的特效蛋，以一隻54克雞蛋計算，成分標籤列明含有2.3毫克維他命E。周詠苑指出，同等重量的一般雞蛋含約0.6毫克維他命E。「生產商以『含維他命E』作為賣點，其實維他命是微量營養素，並非主要營養素。成人每日的維他命E建議攝取量為15毫克，花生油、粟米油、葵花籽油等食用油均含有維他命E，市民應均衡飲食，不應依賴單一食品吸收營養。」

另一款包裝「有硒」（selenium）特效蛋，每食用分量含有28微克硒。周詠苑解釋，硒是人體必須的微量元素，具抗氧化作用，可減低因壞膽固醇沉積於血管壁，而導致血管栓塞或硬化的風險，有助預防高膽固醇、高血壓等心血管疾病。但事實上雞蛋本身已含硒，「以相同分量比較，一般雞蛋含有16.6微克硒。成人每日建議攝取量為55微克。巴西果仁、沙甸魚、牛肉、雞肉、青口亦含有硒」。

亦有特效蛋以「較低膽固醇」作招徠，周提醒，「很多人擔心有膽固醇而不吃雞蛋或者蛋黃，其實並非食得多蛋黃而導致膽固醇高，飽和脂肪、反式脂肪才導致血液中的壞膽固醇提高。基本上每日食一隻雞蛋沒問題，消費者不要看到標榜『較低膽固醇』就對膽固醇有誤解，其實膽固醇都是營養素之一，2015年時，美國膳食指南已剔除每日攝取膽固醇上限。」