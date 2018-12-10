瘤言情深：腫瘤科醫生的心靈雞湯

與患者一起耐心等待

抗癌路上，身處不同階段的患者亦需要心靈雞湯，正在接受治療的患者當然也不例外。治療癌症有別於傷風感冒，傷風感冒短則只需三四天便會康復，治療癌症卻是一段漫長的過程。大部分情况下，醫生需要觀察患者一至兩個月，才能看見治療的初步成效。在此期間，即使腫瘤沒有令患者的身體機能惡化，但當患者定期驗血後，得知癌指數繼續上升，仍然會被嚇至花容失色，終日坐立不安、面容憔悴，未幾已經因為過分擔心而消瘦十數磅。

此時，心靈雞湯便派上用場。正式展開治療前，醫生一般會告知患者，癌指數在治療開始後仍有可能上升，令患者建立合理期望。即使患者已服食目前為止最有效的藥物，亦須耐心等待，給予藥物足夠時間發揮功效。患者需明白，雖然現時治療方案繁多，但亦不可能有永無止境的藥物選擇，假若患者對藥物抱有懷疑心態，短時間內便斷定為無效，急不及待希望轉換藥物，到頭來只會誤墮癌魔設下的陷阱。癌症可以致命，但甚少殺人於瞬間，事實上癌症更擅長嚇唬患者，好比颱風臨近，患者切勿聞癌變色，風未到已被嚇至三魂不見七魄。

醫生明白，患者的心情有如熱鍋上的螞蟻，悲觀的患者更會覺得生命已進入倒數，倘若再告訴他們耐心等待，便形同火上加油。面對這種情况，醫生只能告訴患者，若效果確實不似預期，便會立刻更改治療方案，醫生亦會與患者一起耐心等待，讓患者感受醫生與他們肩並肩，即使仍需等待，但至少能減少負面情緒。

患者家人亦需要心靈雞湯

除了患者，心靈雞湯也適用於患者的家屬。即使患者堅強面對逆境，但家人難免憂心；加上照顧病人的時候，所有人的目光都傾向投放在患者一人身上，容易忽略照顧者。曾見過不少個案在病人離世後，數年間照顧者亦相繼出事。

記得一名乳癌患者的女兒，每次陪診都穿上黑色服裝，且眼睛通紅。跟患者了解情况後，知道她擔心女兒多於自己的病情。於是，之後每次跟患者和女兒會面，都會先了解女兒的近况，觀察女兒的精神狀態，讓女兒意識自己患上抑鬱，及早求助。其後媽媽眼見女兒情緒好轉，病情亦有所改善，加快康復進度。

癌症不是傳染病，但癌症滋生的負面情緒卻可蔓延至患者的家人。心靈雞湯雖不至於根治癌症，但至少可為患者和家人帶來苦中一點甜。

文：黃麗珊（臨牀腫瘤科專科醫生）