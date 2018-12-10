醫徹中西：抽絲剝繭 救治「無徵無證」

請她伸出舌頭，她的手不自覺提高；問她為什麼這樣緊張，亦問她自己知道否，她說朋友也注意到她的不自主動作。

病人語速手勢顯端倪

我對旁聽的幾個學生解釋，為何我說她緊張呢？怎能靠一下動作而診斷？應要多點資料才能了解病因？其實病人一開始說話時疾速不定，已經顯示端倪；再看到她一下子不期而動和不常見的手勢，就足以顯示出她處於緊張狀態。

再觀察病者，不瘦但手指每指深陷無肉，說明是多年勞損引起。特別問她是否只有上身肌肉痛，引伸就是因精力不敷應付生活，用力推動上身應付工作，不斷用上身着力硬撐，致勞損而肌肉痛。習慣了力挺着急，久久成態，每每不自覺在上身活動時連隨提起手，面上肌肉扭緊。

中西合璧診斷 付之貼切治療

學生又問，為何病人睡眠不好呢？這些是西醫學生，一般視病者為抑鬱引致，但他們竟然有此提問，可能是一直從旁跟診而有覺，中西結合診斷對他們有所啟示。於是我一點一點展示診斷的徵狀：先找一個懂脈診的學生說出脈證，病人脈動細微，面色、舌診只有輕度變化，這樣的無徵無證，普通醫生醫師常會診斷為抑鬱而以心理治療和用藥，中醫也會以疏解方藥治療。之後我再追究為何病者不瘦但手指深陷無肉，說明她有多年勞損才引起，愈來愈需要力挺各種事物而致身心亢奮不能安睡。最後我解釋，若然不恢復身體的精血，身體仍然處於亢奮力挺的情况，身心都無法平息。

這種診斷步驟，既中兼西。明白中西醫理，可實際使出解數診斷疾病，即使無徵無證時，亦能付之貼切治療。

文：余秋良（香港醫學專科學院院士、浸會大學中醫藥學院榮譽教授）