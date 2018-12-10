知多啲：早期卵巢癌治癒率達八成

治療卵巢癌，首先考慮手術。香港大學臨牀腫瘤學系臨牀教授顏繼昌解釋，手術將切除兩邊卵巢及輸卵管、子宮、子宮頸、盆腔淋巴及網膜。另外，在腹腔不同位置抽組織活檢，驗測癌細胞有沒有游走至腹腔。手術後，將組織送至實驗室做病理分析，驗測有沒有癌細胞。腫瘤只在卵巢和盆腔，屬早期卵巢癌（第一、二期）；腫瘤離開盆腔，游走至淋巴、上腹，屬第三期；而第四期則是腫瘤擴散至腹腔以外器官，如肺、肝等。

三四期病人 五年存活率約三成

手術後，視乎腫瘤惡性度（大小、分裂速度、外觀等）決定是否需要輔助化療。顏繼昌說，只有第一期當中，癌細胞屬低惡性度及沒有穿透卵巢的病人，毋須跟進治療，其他情况都需要術後化療，一般使用兩種藥物組合（紫杉醇+卡帕），標準化療療程是6至8星期。

「卵巢癌復發率高，尤其第三、四期病人，癌細胞已在腹腔游走，肉眼看不見，化療可能消滅一部分，但未必能完全消滅，所以病人即使接受化療，或化療加上針對腫瘤血管增生的標靶治療（Bevacizumab），治癒率始終不高。」他指過去研究顯示，第三、四期病人接受化療後，無惡化存活期中位數約13至14個月；再加上標靶治療，無惡化存活期可增長2至3個月。「第一、二期病人的情况相對好，治癒率達七至八成；第三、四期病人，五年存活率約兩至三成。」