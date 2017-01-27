PARP抑制劑 卵巢癌新剋星？

歐洲腫瘤學學會會議（ESMO）在今年發表的其中一個重點研究：帶BRCA突變基因的卵巢癌患者，接受化療後以PARP抑制劑作維持治療，無惡化存活期中位數已超過41個月（仍未有最終數字）。中外醫生均相信，這個研究將改寫卵巢癌的現行療法。PARP抑制劑是否抗癌新星？

BRCA突變患者 無惡化存活期激增

這個研究報告，今年在歐洲腫瘤學學會會議發表，並同步在《新英倫醫學雜誌》刊登，是針對初次確診第三或四期、帶有BRCA基因突變的卵巢癌病人，接受手術及化療後，接着服用新標靶藥PARP抑制劑奧拉帕利（Olaparib）作維持治療，與服用安慰劑的病人比較。

結果顯示，化療加安慰劑組別的病人，無惡化存活期中位數是13.8個月；而化療加奧拉帕利組別，無惡化存活期中位數已超過41個月（由於研究未完結，最終數字仍在計算中）。領導研究的Kathleen Moore（University of Oklahoma）指出，晚期卵巢癌一向復發率高，病人接受化療後10至20個月就會復發。今次研究發現，60.4%服用奧拉帕利的病人，3年後仍沒有復發，服用安慰劑組別則只有27%。

Kathleen Moore及香港大學臨牀腫瘤學系臨牀教授顏繼昌均相信，研究將改寫卵巢癌的一線治療標準。

先用化療 抑制劑「助攻」阻癌細胞修補

PARP抑制劑是近年癌症研究「新星」。要知道它如何對付腫瘤，先要了解體內PARP蛋白有何作用。顏繼昌解釋，每個細胞有兩條DNA，DNA每天因不同原因受到破壞，如化學物、紫外線等；當兩條DNA同時受損，細胞會死亡。但在正常情况下，DNA受破壞後會自行修補，癌細胞的DNA亦然。

DNA修補有兩個機制，細胞內PARP蛋白負責修補單一DNA，而BRCA蛋白就負責同時修補兩條DNA。當PARP和BRCA都正常運作時，DNA的修補十分有效率。

帶BRCA基因突變的癌症病人，BRCA不能有效修補受損DNA；但PARP蛋白可以修補其中一條DNA，讓癌細胞繼續生長分裂。新藥PARP抑制劑就是阻止PARP的修補程式，不能修補單一DNA；當癌細胞受損，且PARP和BRCA都無法作修補，癌細胞就會死亡。

「因此，PARP抑制劑是用於化療後，因為化療破壞癌細胞DNA，繼而用藥抑制其修補功能，就可以控制病情。」顏繼昌指出，因此研究選擇帶BRCA基因突變病人，並對化療有反應，然後加入PARP抑制劑，同時把3個條件加在一起，控制腫瘤最有效。

部分BRCA基因未突變病人亦有療效

不過，另有研究發現，部分沒有BRCA基因突變的病人，對PARP抑制劑亦有反應。「部分病人的BRCA基因未出現突變，但可能受到一些干擾，不能有效運作，影響修補過程，這類亦可能對PARP抑制劑有反應，但有效程度不及BRCA基因突變。」顏解釋，PARP抑制劑最初用於卵巢癌復發的病人，並沒有針對有否BRCA基因突變。研究將病人分成兩組，三分之一接受第二線化療，三分之二化療後再用PARP抑制劑。結果顯示用PARP抑制劑病人的病情控制較好，但這些病人近半數不是BRCA基因突變。

顏補充，DNA修補機制其實十分複雜，除了BRCA，還有其他修補方法，部分負責修補的基因出問題時，使用PARP抑制劑亦有助控制病情，目前臨牀經驗顯示，這類病人有一些客觀標準：

1.復發時，化療明顯紓解病情。病人化療反應好，意味着基因修補出問題，雖然未必是BRCA基因突變。

2.屬高惡性度漿液性腫瘤

不過，對於今次研究，顏提出了有一些疑問，例如：病人無惡化存活期中位數上升，但整體存活率有沒有提升？藥物對於沒有BRCA突變的病人，有沒有幫助？PARP抑制劑用於一線治療後，若病情復發，會否無藥可用？他說這些問題都有待更多研究去解答。

文：鄭寶華

編輯：王俊杰

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