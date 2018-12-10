醫管局人力資源主管彭飛舟醫生近日在一個場合中透露，曾有一名醫科畢業生，平日在公立醫院工作外，星期六要到香港醫學專科學院受訓，準備專科資格試，感到壓力及疲倦，向家人申訴。其母為某跨國公司的人力資源部主管，發了一封電郵給兒子的主管，質疑兒子全周無休，有否違反勞工法例。這種給人「欺負」後回家向媽媽哭訴，找媽媽出頭的做法，乃「裙腳醫生」的典範。彭指出，近年收到家人投訴兒女工作壓力不止一宗。這反映愈來愈多新一代醫生是「裙腳醫生」。

「赤腳醫生」可能醫術不高，但在農村為窮苦人家治病，任勞任怨。新一代「裙腳醫生」一般出自名校，飽讀醫書，但斤斤計較，拒絕辛勞。上一代名校生，有些從基層出身，憑藉勤奮向學，刻苦耐勞，考進醫科成為醫生。但現在有些名校生，或靠從小補習，或靠關係入讀，能有這樣資源，大多是較富裕家庭，他們嬌生慣養，習慣依賴，任由父母擺布。

新一代醫生不肯吃苦已不是新鮮事。早在2011年，屯門醫院內科爆發逃亡潮，前線醫生工作量大增，引發醫生爭取「合理工時」。合理與否其實會因時代改變，我第一天當醫生開始，心理上已接受醫生工作時間很長，從實習開始直到晉升之前，每天工作至晚上七時，一星期工作七天，當夜班更是on call 36小時，那時的醫生沒有一個發出怨言。隨勞工法例改變，當班時間也有調整，每星期有一天休息。後來，醫生工時還在縮短，在當夜班後可以放半天假。合理與否隨着時代改變已經大大不同。

不當專科醫生就不用受訓

醫生工時已不斷改善中，但新一代醫生還斤斤計較，醫生的工種跟其他工作不同，要對病人負起絕對責任，不能隨便放下工作，否則病人會失去連貫性治療，所以每星期五天工作其實並不合理。只是，你跟新一代醫生說我們以前怎樣辛苦也沒埋怨時，只會換來一句「你是否還要我鑽木取火？」「你沒有半點與時並進的思想嗎？」好像不斷減少工時才是進步，忽略病人需要。

這次「裙腳醫生」的投訴更上一層樓，因為不是抱怨工作，而是對自己有好處的專科訓練。他們不但沒有因為其他醫生抽出時間來教導而感恩，反而抱怨要在星期六下午放工後受訓。難道要醫院安排醫生不上班去受訓嗎？其實，你不當專科醫生便可以不接受訓練了。又要當專科醫生，又不肯付出時間和努力，就是這些新一代「裙腳醫生」的道理。

醫生流失 懲罰主管？

但時移世易，彭飛舟提出的建議都是步步退讓，他認為新一代主管要體恤下屬感受和想法，了解他們難處，為的只是挽留人手。他亦建議專科學院課程由一天縮短至半天，讓年輕醫生休息。他的建議差不多等於說，「裙腳醫生」要什麼便給他們什麼吧。

儘管如此，但前線醫生聯盟前主席羅智峰指，彭所說的只是「口號式」，他反建議，根據部門醫生流失程度設立懲罰機制，將部門主管降職。從他的建議可以看到新一代醫生自我膨脹到什麼地步，不單不懂尊重前輩，還想利用這些機制來威脅上司。其實，類似的懲罰機制已在實習醫生系統內實行，實習醫生可給予實習醫院評分，若評分低，該醫院下一年度會減少實習醫生分配，結果醫院為了避免減少實習醫生人手，無論實習醫生表現有多差也只是敢怒而不敢言，一律給予高評分。因而令實習醫生沒有好好學習，很多操作和治療都不懂，當他們成為主診醫生時也是什麼都不懂，最終結果是醫生的能力愈來愈低。

在民粹主義當道的今天，不合理的事慢慢變成合理，惡果卻由市民來承擔，這種情况相信會延續下去，「一蟹不如一蟹」的「裙腳醫生」只會愈來愈多。

作者簡介：地道香港仔，自幼立志做醫生。行醫多年屢見醫護劣行，病人走了冤枉路。以筆名撰文論盡醫人醫事，力求改變歪風。

文：巫虛賢