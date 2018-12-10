知多啲：三分二哮喘兒 5歲後自然痊癒

不過，周笑顏也指出，以前一般認為兩歲或以上的兒童才會患上哮喘，但近年的臨牀數據或學術研究均發現，不足一歲的嬰兒也可出現相關病徵，單純的天氣轉變已可令他們咳至氣促，屬非常早期的氣管敏感或哮喘，家長要多加留意。

洗鼻不治本 鼻涕混濁或鼻竇炎

鼻敏感和哮喘是小朋友常見的病症，或因孩子發作次數不少，很多家長都懂得應對，不會每次都求診。但周笑顏提醒，如不適切處理鼻敏感，任由病情惡化，有可能引發眼敏感、鼻竇炎等。很多人會用坊間購得的鹽水洗鼻，但洗鼻只是紓緩徵狀，不具治療作用，而且洗鼻鹽水濃度非愈濃愈好。患者鼻敏感發作、鼻塞時，可在早上起牀、放學及睡前洗鼻；如平日護理，則每晚洗一次已可。若發現鼻涕混濁，服食鼻敏感藥、收鼻水藥也沒用，甚至出現耳鳴，有可能是鼻竇炎，需盡早求醫。

周笑顏又提醒，感冒或天氣轉變會令哮喘患者咳嗽變得嚴重，病人的病情變化也不同，有人會一日比一日差，但也有不少人是「跳崖式」惡化。她最近有一名病人，一整天無事，下午亦如常服藥，但半夜卻出現嚴重氣促，需立時送院。不少家長或不清楚「氣促」的定義，其實人在呼吸時，腹腔同肚子會同縮同脹，若發現孩子呼吸時，腹腔和肚子出現不自然的一縮一脹，則屬氣促。當子女出現氣促、口唇發藍、咳個不停，甚至嘔吐，影響進食或睡眠，就要立即求醫。