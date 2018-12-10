勿依賴咳水 分清傷風、敏感 哮喘跳崖式惡化可奪命！

鼻敏感、氣管敏感或哮喘的小朋友，不時流鼻水、咳嗽，家長往往掉以輕心，只叮囑孩子戒口、減少運動，未必即時求醫。兒科專科醫生提醒，哮喘病情變化很大，患者可能出現「跳崖式」惡化，危及生命。

■問醫生

◆周：周笑顏（兒科專科醫生）

◆鄭：鄭志文（家庭醫生）

■兩聲咳 飲咳水就得？

問：小朋友轉天氣咳嗽，服用咳藥水已可，不必看醫生？

鄭：首先要認清小朋友咳嗽的原因，是因天氣轉變、做運動，還是嗅到香氣或塵埃所致？如果小朋友反覆咳嗽，有可能是氣管敏感或哮喘，咳藥水無法解決問題。

氣管敏感和哮喘性質類似，兩者病發時，氣管會收窄、發炎而令呼吸不暢順；但前者是短暫的，後者則是長期問題。很多家長會對「哮喘」二字較為敏感，擔心它無法「斷尾」，但我們面對一些會反覆出現的病症時，最重要是尋求最適切治療方案。小朋友如果持續咳嗽，會影響生活、運動、睡眠等，要盡快處理。

■鼻敏感、傷風、哮喘點分？

問：小朋友鼻塞、流鼻水，大多由鼻敏感引起？與傷風感冒有何分別？

鄭：鼻敏感、鼻炎等病症對身體的影響看似輕微，但會影響到小朋友日常生活。傷風感冒與鼻敏感的徵狀類似，可如何分辨？其實可以觀察小朋友一日的情况，如果只在某些時間或場合鼻塞或流鼻水，就有可能是鼻敏感；相反，如果小朋友全日持續出現以上徵狀，則多為傷風感冒所致。醫生診斷時，會進一步詢問可能致敏的源頭、其睡眠情况，及檢查其鼻腔。

問：如何診斷小朋友患上鼻敏感和哮喘？誰是高危群？

周：如小朋友經常流鼻水，不斷揉鼻子，就可能是鼻敏感。醫生診症時，詢問病歷後，會檢查鼻腔，觀察是否有腫脹或鼻瘜肉等。

如果小朋友的咳嗽已持續一個月以上，或往往病癒三四日後又復發，則有可能是氣管敏感或哮喘。而哮喘的小朋友會常常咳嗽，較少像成人般出現氣促，大多在半夜咳個不停。檢查時，醫生會聆聽患者肺部是否有異常聲音，檢查胸腔有否變形等。年紀較大的小朋友更可做肺功能測試，檢查肺流量、其呼出的一氧化氮有否升高等。

醫生亦會留意患者的家族敏感病史，如果近親有敏感問題，小朋友有同樣徵狀的風險比一般人高三至五倍。另外如小朋友患有皮膚敏感，其患上鼻敏感、哮喘的風險也較高。確診患有鼻敏感和哮喘後，可再透過抽血或皮膚測試，檢測致敏原。致敏原主要分為兩種，第一種能夠被驗出，如塵蟎、貓或狗的毛髮；第二種則無法驗出，例如天氣轉變、空氣質素等。

■運動有助控制哮喘？

問：如何預防鼻敏感和哮喘？

周：鼻敏感和哮喘其中一個病因是遺傳因子，如果父母有相關疾病，子女患病的機率較大。雖然不能改變遺傳因子，但病情的嚴重程度、復發次數可控制。平日注意避免接觸致敏原，維持良好個人衛生習慣，例如勤洗手，旁人生病時戴上口罩，定期接種流感疫苗，均有助預防病毒感染，避免誘發敏感。

生活習慣方面，運動有助小朋友保持身體健康；除了身體不適時，日常應多做運動。而帶濕氣的運動如游泳，相比跑步等「乾性」運動更好。不過也要留意，部分泳池為了消毒，或加添過多清潔劑，故到沙灘游泳的效果較佳，小朋友也應在游泳後潔鼻，減低對其鼻子、氣管的刺激。正在咳嗽的小朋友應戒冷凍食物、酸性水果，避免刺激氣管收窄。但平日如果沒有發作，理論上可進食任何食物。

鄭：很多家長過分保護子女，強迫他們戒吃很多食物，不讓他們運動，禁止去某些地方。其實，如溫度對氣管的刺激較大，只需留意冬天時避吃凍食已可；另外，有小部分病人的哮喘由運動引發，可以先用藥再做適量運動。

周：哮喘病人發病時，咳嗽、氣促的當下，當然不應做運動；但他們平日的運動量應該要與常人無異，這才是病情控制良好的表現。如果哮喘時常發作，則是治療用藥方面有問題，需要調整。

■處理失當傷肺？

問：孩子患有鼻敏感和哮喘，平日的藥物治療及急性發作的處理為何？

周：哮喘藥物分為兩種：一是立刻紓緩之用，可擴張氣管、改善氣喘；二是長期控制之用，如抗炎藥或類固醇吸劑，可穩定氣管。兩者可互相幫助，缺一不可。患者用藥多少亦按病情嚴重程度而定，輕微者一年發作一兩次，中度者在轉天氣時發作，只需服食少許氣管藥已可；嚴重者在每次感冒、轉天氣或空氣差時，往往咳嗽至氣促、氣喘，用藥時間才會更長。

當小朋友的哮喘急性發作時，會持續用力地咳嗽，代表氣管在不斷收窄。急性發作的小朋友送院後一般獲優先處理，因用藥後可很快見效，不然可導致死亡。如果小朋友氣管敏感發作，但沒有適當處理，長久可令肺部纖維化，肺功能受損，也有可能加重睡眠窒息症的徵狀。

鄭：鼻敏感可以口服藥、噴鼻劑如類固醇噴劑治療，很多人擔心使用類固醇會有副作用，但其實類固醇噴劑對消炎抗敏非常有效，若在醫生指導下短時間使用，出現嚴重副作用的風險不大。而醫治哮喘或氣管敏感的方式也十分靈活，醫生會視乎病情變化，決定增多或減少用藥量。哮喘並非藥石無靈的病症，只是需要大家多費心思、耐性與醫生討論。

文：段曉彤

插圖：杜思頴

編輯：林曉慧

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