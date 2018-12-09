文學‧畫外音：你的閱讀如何

我們只能退而求其次，求諸心靈的質素，因為如何閱讀的確會影響你的心靈。

著名作家卡爾維諾曾舉行一次講座，題為「為何閱讀經典」，很多名家也鼓勵大眾閱讀經典。所謂經典，就是值得你一讀再讀的書，也是曾讓很多人有所得着的書，值得投放時間細讀。

不過年輕時閱讀經典不會有什麼得着，年長時再讀才會深有體會，例如《唐吉訶德》這類長篇小說。可是，世上有那麼多的經典，應該如何選擇、取捨，卻是一個大問題。

應該先選擇你有興趣的範疇，尋找與你感興趣的著作或作者相關的資料，然後順藤摸瓜，閱讀其他相關的作者或著作。比如你是唸物理的，你可以先讀牛頓、伽里略，然後順帶閱讀伽里略與女兒的通信，或其他自然哲學家的著作、日記和通信。

如果你喜歡尼采哲學，你不單要閱讀他大部分著作，還要閱讀海德格、德勒茲或巴塔耶等對他的討論。

文本背景的重要

你還要帶着一種問題意識去閱讀，比如你是關注社會公義、土地或貧富問題的，閱讀馬克思的時候也許心裏要帶着幾道問題，例如人與土地的關係應該怎樣，什麼是勞動，為什麼要有金錢。

想到這些問題，你可能又會連帶閱讀齊美爾的《貨幣哲學》或托爾斯泰的《一個人需要多少土地》。這些問題，會在人生不同階段反覆浮現，不一定有答案但一定帶來啟發。

可是真正的經典往往也難以讀懂。詮釋學鼻祖施萊爾馬赫，解讀聖經時提出「詮釋循環」，即既從文本細節，亦從文本的背景，反覆交替閱讀，這對於閱讀來說很管用。可是以我和朋友舉行政治哲學讀書組的經驗，被奉為圭臬的經典，在字裏行間也是令人費解，例如高舉數學的柏拉圖在《理想國》的其中一段裏，運用數學平方根列出哲人王（理想國統治者）的公式。

我們不是他的學院派弟子，當然不明所以，但我們可以思考為何他會這樣想問題，也許我們會很粗淺地想到，要成為完人，到底背後有沒有公式，還是由生活經驗建立。

閱讀不一定會令你名成利就，不一定能幫助你寫成一篇改寫科學發展的論文，也可能對心智產生副作用，然而如果你反覆閱讀，反覆思考，那些反來陌生的事物，也會啟發你的心靈。

我深信真正的閱讀必定與心靈、意念產生作用，而你的心靈如何，你的人生也必如何，因為外在的財富和社會政治狀况都無法改變一個人的心靈。

文‧彭依仁