圖看建築：上環低窪建築智慧 樓梯抗水？

今期介紹的是一個奇特的樓梯舖，它不在九龍，而是位於上環，乃因上環環境轉變而出現有別於唐樓和工廈的樓梯舖。

少時家務農 長大出城學藝

這個樓梯舖的店主叫Uncle Wong，他成長於一九五○年代的洪水橋，家庭務農為生，少時奔跑的兩旁盡是田野小溪，如無意外，他應該是一個農二代。他九歲時入讀小學（當時不像今天六歲便入讀，亦沒有幼稚園，在那個時代讀書機會難得），讀了五年，然後去學師。為什麼沒有繼承父母務農？聽Uncle說當時香港農業雖然發達，但是隨着耕田的人愈來愈多，競爭也愈來愈大，價格則愈壓愈低，加上內地輸入的菜令他們雪上加霜，所以他不看好農業的前景，最後決定學一門手藝——水電工程。

開舖：水電‧配鎖匙‧補鞋

上世紀七十年代，Uncle Wong在旺角學水電工程，旺角當時是人多熱鬧的市區，跟他成長的洪水橋可謂兩個世界。滿師而歸的他回到洪水橋接工作做，儲下一筆錢後，和兩個拍檔於銅鑼灣開店。Uncle負責水電工程，兩個拍檔則負責配鎖匙和補鞋，在合作過程中，他學會配鎖匙和補鞋的技巧，這兩項新技能對他後來的事業有很大的幫助。聽到這裏，筆者問Uncle為何配鎖匙和補鞋兩種技能會連在一起？他回答，八十年代補鞋、鎖匙機械和相關技術同時被引入香港，配鎖匙和補鞋兩個手藝合一是受歐洲師傅工作方式影響。八十年代中期拆伙後，他和新拍檔在旺角、中環和上環開店做水電、配匙和補鞋，卻因租金飈升（房地產起飛的時代）令經營壓力太大，最後只剩下上環一店，幾番轉折來到現在急庇利街的樓梯底開舖，主要配鎖匙（包括上門開鎖、驗鎖、加鎖）和補鞋，水電就沒有再做，一來體力不足，二來做水電時間長，一做就顧不了配匙和補鞋。

上環地勢與建築 小斜坡抵擋水浸

上環是老商業區，永樂街除了是海味街，還是一條水浸街，因為永樂街和附近街道都是低窪地帶，所以這一帶的建築門前或門後都有多級樓梯來抵擋水浸，以保貨保𨋢。上環地鐵站A2出口前的小斜坡亦為防水浸而設，上環地勢造就了建築物的獨特之處，永樂街一帶曾於二○○五、二○○六和二○○八年嚴重水浸，渠務署亦將永樂街列為水浸黑點。隨着二○○九年上環雨水泵房啟用後，水浸問題隨之消失，樓梯底空間變得可用了，這是鎖匙樓梯舖誕生的誘因？容後探討。可是，這大廈的樓梯底被牆阻隔而不能外展，雖然屋內面積不比財記小，但是可發揮的空間仍有限。

預告﹕下期將會展現如何我手建我舖

文//鍾智豪

繪圖 // 鍾智豪、蔡昊恩

相片 // 鍾智豪、蔡昊恩、張蘇窚

編輯 // 蔡曉彤

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