通識導賞：動物行為學話你知 猴子就嚟搞政變

族群中，誰是老大？

「劇中猴子的例子代表了動物界的社會階級（social hierarchy），有些動物的族群中會分成老大、老二、老三，由牠們維持秩序。直至有事情改變，例如是有新人加入去挑戰老大，造成名次上的改變。不只靈長類動物，連雀仔或魚都存在社會階級」。她舉例，有些魚例如小丑魚，整個族群全是男性，唯獨一條是女性，女性成為該族群的領袖，但當這一條雌魚被抽走或死掉，之後就由另一條雄魚取締，改變性別為雌魚，擔當領袖。記者嘖嘖稱奇，Eugenie表示：「真的！有些魚天生有兩性器官，可以從生理上由男性變成女性，動物行為學是不是很有趣？」

在香港土生土長的Eugenie，原本在美國俄亥俄州立大學修讀生物學，途中修讀了一些動物行為學科目，因而萌生當獸醫的念頭，於是轉往蘇格蘭格拉斯哥大學修讀獸醫課程，尤其喜愛動物行為學科目。「以前有想過做動物行為學家！但家人在香港，所以二○一二年回到香港，並加入太平道寵物診所做獸醫，一做六年。」她提到達爾文是最早研究動物行為的科學家之一，動物行為學屬於生態學，而非醫學，主要研究動物溝通、社交、學習、繁殖行為等。

奧妙的生存本能

動物行為學是訴說着一個個動物生存本能的有趣故事。在湖泊旁邊，一隻灰雁安坐巢中，突然巢中一隻蛋掉了下來，灰雁用頭把蛋頂回巢中，即使蛋已滑走或被換成網球，牠仍不斷重複將蛋推回巢中，「這叫fixed action pattern，形容動物一些一旦開始了就停不下來的動作。亦有一種雀仔，只要等雀媽媽回到雀巢，雀BB就會啄媽媽嘴下紅色點點，媽媽就會把食物吐出來給BB享用，這種雀仔天生見到紅色點點就會不停啄，亦是一開始就停不下來的動作」。

動物行為學中另一個非常著名的理論名為Hawk/goose effect，「goose是種無殺傷力的鵝類，hawk是會捕獵雀仔的鷹。有研究員將鵝的剪影從一堆雀上空向右邊飛過，再將鷹的剪影從雀的左邊飛過，發現雀無視右邊飛過的剪影，卻極怕左邊飛過的剪影。因為鵝的頭是長的，尾是短的；鷹的頭是短，但尾是長的，原來雀鳥擁有與生俱來躲開捕獵者的敏銳感覺」。

蟹鉗大小 關乎性命與繁衍

「動物野外行為主要有兩個動機，一是生存，包括覓食和躲開捕獵者，二是傳宗接代。」動物有很多不同的方法去選擇伴侶，「例如有一些蟹，一隻蟹鉗很大，另一隻很細。其實大鉗對牠來說沒有用，牠們只會用細鉗將食物放進口，大鉗反而阻礙進食，甚至被襲擊時，因太重而走避不及，但雌性蟹卻很喜歡這隻鉗，雌性蟹會揀大鉗的雄蟹做伴侶」。她更笑說有些雀鳥專門執拾藍色的石和樹枝築巢，吸引異性，「因為藍色是好不天然的顏色，你可以做到一些如此不天然的東西，但無被人吃掉，代表你有過人之處，令很多雌性鳥喜歡你，是不是很奇怪？」

螳螂交配 最恐怖

如果要說最恐怖的動物行為學就要數螳螂的傳宗接代方式，相信不少人都聽過，螳螂交配時，雌性螳螂會吃掉雄性螳螂，以混合雙方基因，之後雌性螳螂就會懷孕生子。

動物有人性？

有些動物甚至會做出具人性的表現，「例如某種蝙蝠，可能牠今天吃飽了，但旁邊那隻或近親很肚餓，牠會嘔出一些食物給別人吃。對牠而言是一種損失，人們會覺得牠好有人性。但動物行為學會發現原來牠的行為是為了幫助自己近親，對牠來說，是可以將自己的部分基因傳到下一代，為牠延續部分生命，不過目的都是為了傳宗接代。但以人來說，則可能是一種無私奉獻，人不是只想着繁殖，而可以是單純幫助別人」。

而猩猩這種高等動物更是動物行為學中重要的研究對象，「猩猩擁有學習和模仿的本領，科學家做過測試，發現如果有猩猩利用槓桿原理開箱，其他猩猩就會懂得依樣畫葫蘆使用。但原來如果猩猩只懂在箱上『篤篤篤』，其他猩猩也只會『篤篤篤』。我們就可以知道牠們是模仿，而不是經過思考」。

子非魚，安知魚之樂？

「你們知道斑馬為何黑白色嗎？」劇中的男主角在堂上詢問學生，但最後他說沒有答案。

Eugenie解答：「黑白相間一來是用來混淆捕獵者，難以在一群斑馬中，選中一隻來捕獲。另外，亦有說是產生一種幻覺，當斑馬向前跑時，感覺卻好像在退後。」不過，她亦補充：「當然無人知道真正的原因，人們只是利用一些理論嘗試解釋。」

是人類妄自猜測？

子非魚，安知魚之樂？我們如何得知動物行為背後的原因，而非人類的妄自猜測？Eugenie沉思後說：「我們不會100%知道動物在想什麼，但透過觀察，可以知道動物做了這個動作後會得到什麼，是食物還是遺傳下一代？那就可以利用理論去解釋。」

犬隻訓練非動物行為學

「香港好少聽到動物行為學，不知道是不是因為香港野生動物比較少？」她說當獸醫時仍會用上動物行為學的理論，例如動物如何與同類或異類溝通的方式。「狗有眼耳口鼻，利用視覺、聽覺、嗅覺和觸覺來溝通。所以，我做獸醫時會多留意小狗的身體語言，小狗見到其他狗會吠或聞屁股，因為肛門有荷爾蒙，是其中一種用嗅覺溝通的方法。有些狗會四處小便，是為了霸地盤，亦是溝通方法之一。而吠就有很多可能的，可以是想引人注意，或是保護性質。細隻的狗基本上是惡些，可能是覺得主人是屬於牠的，不可以讓其他狗接近主人，虛張聲勢。」她強調動物行為學和現時的犬隻訓練（Dog Training）是完全兩回事，「dog training是將狗仔行為塑造成人類想要的，動物行為學則是生存本能」。訪問尾聲，她突然感觸道：「人是複雜很多，所以這是我喜歡動物的其中一個原因。動物想法好簡單，牠想怎樣會show給你看，不會有虛偽的東西。」

文//彭麗芳

圖 // 彭麗芳、網上圖片

編輯 // 蔡曉彤

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao