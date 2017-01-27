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2018年12月9日星期日
星期日生活
什麼人訪問什麼人：國家力量在香港的裂縫
有裂縫
回程展緯，人心真的冷漠嗎？
星期日現場：基因編輯峰會的前世今生
我被捲進基因編輯嬰兒風暴
星期日現場：防止不可逆轉的改變 科學家反對生殖系細胞基因編輯
果欄：港台怎麼辦——由審計報告到《香港公共廣播九十年》展覽
周日話題：通識科剋清貧生？
讀書/新鮮熱辣：篳路藍縷民主路 讀米勒《民主是否可行？》
開門讀書：將一生斷送的蘭花指
周日話題：蒙蔽雙眼的父權管理
漫畫連載：風船遊記
CHUNGKIN EXPRESS：加密貨幣寒冬中 可以做的五件事
阿貓阿狗：#6夕陽
movie chic movie style：《你好，之華》：連岩井也俗氣起來
論語‧電影：什麼樣的電影給我們勇氣？
家明雜感：《傘上：遍地開花》振奮人心
影片簡評：《移動城市：致命引擎》 IIA
海豚達人鄭家泰 保育 海豚 因為我們是共同體
歐陸煮意：時令葡菜 豬肉眼底的蘋果栗香
通識導賞：動物行為學話你知 猴子就嚟搞政變
Ways of Seeing：碧波押娛樂牌風波 社區藝術唔係畀錢畀地就得？
圖看建築：上環低窪建築智慧 樓梯抗水？
未來城市：減排大落後 香港距世界目標很遠
星期日文學‧文學閱讀，教授想說的是……
info：恒大中文
文學‧畫外音：你的閱讀如何
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影片簡評：《移動城市：致命引擎》 IIA
【明報專訊】鄭政恆 3★
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