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movie chic movie style：《你好，之華》：連岩井也俗氣起來

【明報專訊】日本導演岩井俊二的「情書終結篇」Last Letter，一個故事，拍了日本和華語兩版本，華語版《你好，之華》首先上映。岩井詩意風格猶在，但故事難令人滿意。

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