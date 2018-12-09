副刊

星期日生活

下一篇 上一篇

周日話題：通識科剋清貧生？

【明報專訊】上周星期日生活刊登文章〈DSE疑雲〉討論了最近有大學調整聯招收生模式，令若干未能符合必修科「3322」的考生也能入讀資助大學，作者告誡社會要珍視「偏才」，但也指出培養人才不能只向理科傾斜。

上 / 下一篇新聞