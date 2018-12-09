【明報專訊】「佔中九子」的審訊到上星期尾，法庭上下一起上了一堂社會科學課，據當日在席的鄭美姿在專欄寫，由於證人作供講解條理清晰，這位民意調研專家一夜間躍為男神——來自中大新聞傳播學院的李立峯教授。每位教授當年都由大學一年班讀起，是緣分也好，命運也好，因着傘運的爆發，李立峯重遇了當年上社會學導論課的老師——李靜君教授。
在上庭作證前，李立峯與學者鄭煒一同訪問了李靜君，了解她的突然轉向，為何研究旨趣由中國變成了香港，李靜君教授對傘後中港社會上下有精闢的觀察，雖然政權一方處處顯得強硬，反對派又在選舉中節節敗退，但她還是見到最少有兩道裂縫，讓抗爭仍有可能。
抗爭的記憶或許已遠，今天重看，仍是點滴在心頭，家明更直說是「振奮人心」。今期他寫紀錄片《傘上：遍地開花》，此片亦曾應辯方要求，在上述法庭中播放。影片由於受限於版權，只能作非牟利放映，現正不定期舉行社區放映。家明說影片是至今對傘運最公允的紀錄，作為半個同行，不得不佩服導演的魄力，竟可靠一二人之力，在處處是前線的運動現場，巨細無遺。
今期還有陳婉瑩老師寫的基因編輯峰會現場特寫。科學界對偷偷以胚胎進行基因編輯實驗的賀建奎厲聲譴責，峰會過後，陳婉瑩跟主辦的關鍵人物徐立之教授聊了很多，關於科技發展，還有香港的可能。
文//黎佩芬
美術// SIUKI
編輯//蔡曉彤