在上庭作證前，李立峯與學者鄭煒一同訪問了李靜君，了解她的突然轉向，為何研究旨趣由中國變成了香港，李靜君教授對傘後中港社會上下有精闢的觀察，雖然政權一方處處顯得強硬，反對派又在選舉中節節敗退，但她還是見到最少有兩道裂縫，讓抗爭仍有可能。

抗爭的記憶或許已遠，今天重看，仍是點滴在心頭，家明更直說是「振奮人心」。今期他寫紀錄片《傘上：遍地開花》，此片亦曾應辯方要求，在上述法庭中播放。影片由於受限於版權，只能作非牟利放映，現正不定期舉行社區放映。家明說影片是至今對傘運最公允的紀錄，作為半個同行，不得不佩服導演的魄力，竟可靠一二人之力，在處處是前線的運動現場，巨細無遺。

今期還有陳婉瑩老師寫的基因編輯峰會現場特寫。科學界對偷偷以胚胎進行基因編輯實驗的賀建奎厲聲譴責，峰會過後，陳婉瑩跟主辦的關鍵人物徐立之教授聊了很多，關於科技發展，還有香港的可能。

文//黎佩芬

美術// SIUKI

編輯//蔡曉彤

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