失智中風 恐有錢無法用 持久授權書 財產靈活調度

問：首先，為什麼老來就要訂立持久授權書呢？

訂立持久授權書，目的就是為自己及我們所愛護的人提供保障。人均壽命延長，在延長了的生命中，患上神經系統疾病如中風、失智等風險增加了，可能會影響語言及認知能力。

當一個人精神上再無能力行事時，他便無法在任何法律文件上行使有效權力。由於香港現行法律規定，一個成年人名下的財產不可以被其他人動用，縱使是配偶或子女均無權動用。因此，患者一旦喪失了認知能力或精神上無能力行事後，他名下的財產如銀行戶口、股票交易、房產買賣、基金及保險等均只能凍結。他的生活會頓時變得拮据，甚至連累家人陷入財困，有病人連日常生活開支或醫療費用也要找人代支。

很多歐美國家早已訂立持久授權書，香港於1997年正式立法推展，2011年修訂法例，推廣訂立持久授權書。

問：訂立持久授權書之前，訂立人有什麼要注意呢？

訂立人必定要有一定程度的財產，包括在他名下的現金存款、房產、股票、基金、保險等。透過訂立持久授權書，若他一旦失去認知能力或精神上無能力行事時，此「受權人」便可動用訂立人名下財產，代他支付生活所需的費用。

訂立及簽署持久授權書的時候，授權人（或稱訂立人，即打算將其權力授予其他人）必須精神狀態正常及具備能力行事，法律文件才具法律效力。授權人在簽署時，必須符合《精神健康條例》，具備充分的認知能力，明白授權書內容及了解其相關意義。否則的話，簽署了的文件也只能作廢。

受權人選年輕20年最划算

問：應該找誰才適合當受權人呢？

訂立持久授權書的重要一環，就是找到合適的受權人。第一個考慮因素是：可信賴者。大多數人都會考慮找子女；有子女的，考慮便簡單及直接得多。當然，找子侄或信得過的後輩亦是不錯的選擇。

其次是受權人人數方面。持久授權書法例中，指定受權人可指定只是一個人或多於一個人。

再其次，決定受權人的人選時，年齡是一個考慮因素。最好找一些較我們年輕的，甚至是年輕20年最為划算。

列明資產權限 禁作投資

問：受權人可否任意行使我們的資產？他的權限有多大？很多朋友聽到訂立持久授權書時，都擔心受權人的權限。他能否任意挪用我們的資產作其他用途？甚至將它據為己有呢？

答案是否定的。在持久授權書法例下，受權人不可以隨意動用我們的資產在非指定用途上。一般而言，受權人只可將我們的資產用於授權人及其受養人身上。

在訂立持久授權書時，我們可以詳細列明受權人的權限，既可以將資產的全部管理權交予受權人，亦可以只將某部分資產授予他運用。

條例更訂明受權人不可以動用我們的資產或金錢去投資或牟取利潤，此例乃防範受權人有利益衝突及保障授權人而設。

由於持久授權書是在高等法院登記的法律文件，因此任何有利害關係的一方申請，高等法院可以要求「受權人」出示紀錄及帳目，並可飭令審計該紀錄及帳目。

需律師醫生見證 28天內完成

問：怎樣訂立持久授權書？

訂立持久授權書必定要找律師幫忙。律師會根據持久授權書條例的格式，擬定一份正式的持久授權書，訂立人須在律師及醫生見證下簽訂該擬定文件。除此之外，法例亦要求文件必須具備上述兩名見證人簽署，而所有簽署均需在28天內完成，否則便不具法律效力。見證的醫生需要核證授權人在簽署的時候，有正常的行為認知能力（即精神上有行事能力）；同樣，律師作為見證人，亦需要知道授權人有適當的行為認知能力。如果想訂立持久授權書，最好找熟悉的事務律師及家庭醫生幫忙。

可選即時或失智後生效

問：訂立了的持久授權書究竟有什麼生效程序呢？

訂立了持久授權書交往高等法院登記；至於生效時間，可以選擇即時生效，或在授權人行為認知能力缺損時才生效。

一般來說，年齡較大而又體弱多病的長者會選擇即時生效，減低日後再作申請手續的煩惱。如訂立持久授權書只是作不時之需，可選擇在患病導致缺乏認知能力時候才生效。

如受權人有理由相信，授權人已經／正在變為在精神上無能力管理自己的事務，受權人須向高等法院申請註冊授權書。註冊後，法例容許受權人在授權人變為精神上無能力行事之後，為授權人作出決定。在持久授權書生效後，受權人便可以根據持久授權書去支付授權人生活所需的一切開支。

持久授權書一直受香港法院的監管。有關持久授權書的法例即將修訂，立法修訂後交由監護委員會監督。

■知多啲

社區法網：

www.hkclic.org

律政司持久授權書單張：

www.doj.gov.hk/chi/epa/pdf/EPA_leaflet.pdf

持久授權書表格（只委任一名受權人）：

https://goo.gl/eP5fLi

持久授權書表格（委任多於一名受權人）：

https://goo.gl/ZBytZj

文：梁萬福（老人科專科醫生）