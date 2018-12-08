運動食療齊入手 避寒風藏精氣 祛邪扶正 長者平安過冬

感冒未必發熱 徵狀與壯年有別

季節更替是大自然定律，到了冬天氣溫下降、雨量減少、寒風增多、晝短夜長。這些氣候變化，都會對身體的運作帶來影響。

老年人在冬天常遇到不適，包括因感受風寒而患上感冒、咳嗽及各種痛症等。由於長者體質對環境的適應力差，臟腑氣血功能皆有不足，一旦罹患疾病，其徵狀表現或與壯年人有分別。例如當老年人患上感冒，從中醫理解由於他們普遍正氣較弱，因此在感冒期間正邪交爭反應往往不激烈，患者便不容易出現發熱徵狀；但會出現較明顯的乏力、四肢痠軟，需及時察覺並妥善治理，否則容易發生變證，令病情惡化。另外，老年患者的康復時間一般都較壯年人長，治療不能一味攻伐（指藥性猛烈）或期望在短時間內消除徵狀，需要在祛邪和扶正兩方面兼顧。

不少長者本身都有長期病患，臟腑氣血失調，如果再遇上寒冷的冬天，便可誘發一些嚴重疾病。以中醫的見解，平時肺脾腎虛、痰濕蘊結的長者，到了冬天感受風冷，便容易誘發咳嗽、氣喘、呼吸困難；平時陽虛內寒者，其氣血往往運行不暢，若陽虛陰寒的體質遇上寒冷氣溫，臟腑機能和氣血運行便會進一步變差，例如當寒凝血滯、瘀阻竅閉時，便可導致中風；若陽虛寒多，以至胸陽痹阻，便可誘發胸痹、真心痛。

根據現代醫學的研究，長者在冬季出現中風、心肌梗塞、心律不正、心力衰竭的風險顯著增加，血糖、血壓容易波動，體溫容易過低，即使是患上像傷風感冒等疾病，也容易出現嚴重的併發症。如果以中醫學的角度詮釋，與天氣轉變加上長者的體質特點都有關係。

前胸 上背 膝蓋 下肢 重點避寒

長者要在冬天保養身子，預防患病，便要從避免感受病邪和增強正氣兩方面同時入手。《黃帝內經》說：「虛邪賊風，避之有時。」引致患病的因素不僅是吹風、受寒、淋雨等，還包括在現代醫學所說的細菌、病毒。天氣變化的因素會削弱長者抵禦細菌、病毒的能力，受寒後新陳代謝、氣血運行也會減慢，容易勞損，身體機能較難復元，因此長者在冬天需要注意保暖，要適量添衣，保持身體暖和，特別是前胸、上背、膝蓋及下肢等位置，避免吹風受寒。

老年人的身體多有肌力下降、平衡力欠佳，對冷熱溫度的感覺遲鈍等問題，故應避免穿得太過臃腫，慎防跌倒。

熱敷溫灸勿過長 20分鐘為宜

假如長者需要借助暖包、熱水袋、艾灸等保暖驅寒，要注意不要讓熱水袋、暖包直接接觸皮膚，熱敷或溫灸的時間也不宜過長，建議以15到20分鐘為宜，以防灼傷。有鑑每年的冬春期間都是流感高峰期，為減少傳染風險，長者應避免經常在人多擠迫、空氣不流通的地方流連，如果要到醫院、安老院舍、診所等高危地方，應佩戴口罩、勤洗手，減低染病風險。

順應四時 適量鍛煉不可少

除了避免接觸致病原及各種容易染病的誘因，中醫強調要預防生病，還應該積極增強正氣，提升抵抗病邪的能力。

在冬季養生方面要順應四時的「春生，夏長，秋收，冬藏」規律，保養精氣，防止虛耗太過。長者在冬季需減少大量消耗體力或精神的活動，並建議可增加一至兩小時的睡眠時間，做到早臥晚起，以順應冬天日短夜長的時令。

雖然在冬季長者應減少體力及精力消耗，動作宜緩不宜急，但適量的運動鍛煉和曬太陽還是必不可少，千萬不能因為天氣寒冷而長期瑟縮在家，或經常坐臥欠缺體育鍛煉，否則不僅會使身體加快退化，也會因氣血不通而更感寒冷。

長者可按照自己的能力，通過散步、急行、體操、曬太陽，或中醫傳統養生運動如太極、八段錦等運動強身健體，有助補益氣血和促進氣血運行。

當身體強壯、氣血充沛、臟腑功能健旺時，適應氣候變化和抵抗病邪的能力自會增加，就算不幸生病，穩健的體質基礎也能減輕徵狀、加速痊癒。

■飲食貼士

冬季食療重補腎 少食寒涼生冷

長者在冬天，應避免進食屬性寒涼生冷的食物，除凍飲、雪糕之外，像大閘蟹、柿子、香蕉、苦瓜、西洋菜等也比較寒涼，建議少食為佳。至於進食溫熱食物或進補方面，則要視乎個人的體質狀况，例如身體經常怕冷、容易乏力者，可食用牛肉、羊肉，或薑、蒜、韭菜等性質溫熱的食物暖身溫補。

但如果是經常口乾、煩躁多夢的長者，體質多屬陰虛火旺，就不宜食用辛溫燥熱的食物及中藥材，吃火鍋亦要適可而止。由於到了冬天脾胃的運化能力一般稍遜，飲食的選擇要容易消化，尤其在冬至等傳統節日要小心不要吃過量，慎防食滯或招致胃脘痛、泄瀉等脾胃病。

根據中醫的理解，冬季的食療養生策略重在補腎，主要是溫腎填精、補益氣血、固本培元。對經常出現腰膝無力、頭暈耳鳴、夜尿清長、畏寒肢冷的長者來說，可趁冬天飲用有補腎作用的湯水，當中推介淮杞核桃烏雞湯，但要留意患外感期間或體質燥熱者忌服。

食療推介：淮杞核桃烏雞湯

材料（3至4人分量）：淮山30克、枸杞子15克、核桃30克、杜仲15克、芡實15克、烏雞一隻

製法：烏雞洗淨出水，其餘材料浸洗乾淨，全部放入鍋中加水，先用大火煮沸，再轉小火煮兩小時，調味後即可

功效：補肝腎、益精血

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：陳玥玲

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