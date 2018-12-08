加國海港的美與哀 哈利法克斯尋鐵達尼蹤迹

加拿大東部大西洋四省之一的新斯科舍省（Nova Scotia），正是這樣悲喜交集的一個城市。美麗的哈利法克斯（Halifax）海港，湛藍而深邃，一方燈塔，孤懸島上，迎風佇立，美不勝收。然而，這燈塔卻又見證過一個刺骨的深夜，港口外冰寒的大西洋，發生了人類航行史上最大的海上災難，從此「鐵達尼」這個名字，成了無限的惋嘆，永遠不忘的悼思。

那是1912年4月15日的凌晨，號稱史上最強，永不沉沒的鐵達尼號豪華郵輪（Titanic），正從英國港口修咸頓橫越大西洋，駛向紐約。船上2228名乘客，不乏政商名流，還有許多來自英國、愛爾蘭和歐洲其他地區的移民，正懷着希望往美國展開新生活。子夜時分，一聲轟然巨響，劃破墨黑的大西洋海面。鐵達尼不慎撞上冰山，兩小時40分鐘後沉沒，乘客和船員中超過1500人遇難，成為近代史上最嚴重的船難。

博物館鐵達尼展區 沉骸拼湊動人故事

作為距海難事故最近的海港，哈利法克斯市收到電報消息，立即派出多艘船隻搜救。事後，150名遇難者的遺體分葬於哈利法克斯市的三個墓地。1997年，導演占士金馬倫拍攝《鐵達尼號》，影片男主角的姓名，就是取自哈市其中一個鐵達尼號公墓上一個刻着Dawson的遇難者的墓碑。今天這墓碑前，總是鮮花無數。

鐵達尼號相關及打撈回來的物件，則被安置在哈市海旁的大西洋海洋博物館（Maritime Museum of the Atlantic）內的鐵達尼號沉骸展示區，讓後人憑弔。甲板上的木製躺椅，還完好無缺的放在這裏；大廳上的一塊巨型木製裝飾，細緻的雕刻訴說着這豪華郵輪昔日的奢華；一對女裝皮手套，讓人聯想起主人的優雅；一雙小皮鞋，訴說一位不知名小乘客的調皮；還有一柄銀製湯匙，舀過寒冷黑夜裏一口暖人心脾的熱湯；還有逃生時用過的救生艇……展區的展板，詳盡記錄了事件的始末，以及一個個鮮為人知的動人故事。細細閱讀，總讓人搖頭興嘆。以上種種，都匯成博物館內的鐵達尼號沉骸展示區的點滴哀愁，教人永誌不忘。

911避難所 二戰加國海軍要地

哈利法克斯，除了因鐵達尼成名，還因着2001年9月11日，紐約911事件發生後，部分當天飛往紐約的飛機，也更改航線降落在哈利法克斯避難。為此，時任美國總統小布殊事後便專程飛往哈利法克斯表達謝意。其實，哈利法克斯獨特的地理位置和條件，造就它成為「大西洋的守護者」。它是加拿大北部最大的深水天然不凍港口，也是世界第二大深水不凍港，加上處於歐美兩大洲之間的樞紐位置，因此一直以來都是加拿大的海軍基地。從跨海大橋駛入市區，就見不少軍艦停泊，要津之地位，由此可見一斑。二次大戰期間，這裏是加拿大最重要的大規模海軍基地，為二戰立下過不少汗馬功勞。

全國第二小省 多英倫移民

其實，這座位於加拿大東部的海濱城市，在北美大陸開發的歷史上，有着舉足輕重的地位。所屬的新斯科舍省（Nova Scotia），面積55,283平方公里，包括新斯科細亞半島和北部的布雷頓角島，是全國第二小的省份。Nova Scotia即為拉丁語的「新蘇格蘭」的意思。18世紀大量來自蘇格蘭和英格蘭等地的移民，取代法國殖民成為這裏的主要人口，而哈利法克斯，也慢慢成為新斯科舍省的首府。

哈利法克斯海岸上一條綿延數里的濱海大道，是整個城市最重要的地帶。大道旁盡是博物館、商店和餐館，維多利亞式和喬治亞式的建築遍佈街頭。要遊覽這城市最美麗一面，只在陸上不行，只在海上也不行，一定要水陸兩棲，全方位觀賞才成。海旁的Murphy sailing tours，每天都舉辦水陸兩棲旅行團。一小時左右，縱橫市區山頂及海港上，是了解哈市不二之選。

水陸兩棲旅行團 轟隆一響車變船

早上十時許，哈利法克斯海邊停車場，就陸續泊了私家車。一旁的貨倉前，停泊了一輛龐然大物。鐵甲巨輪，船頂車身，光是輪胎已有四呎高，嬌小少女站在旁，車輪和肩頸一樣高，直像頭不好惹的怪獸。這就是哈利法克斯的著名觀光項目：水陸兩棲城市旅行團。

機械迷來到，準興奮沒錯了！對！那鋼鐵的氣味，那陽剛的配件，還有引擎發動的咆哮聲音和汽油味，在在都吸引大家爭相打卡拍照。忽然，怪獸咆吼，軋軋軋軋，船/車尾的鋼梯徐徐降下，代表旅程即將展開。遊客魚貫登車坐好，司機/船長先簡單介紹，導遊小姐示範救生衣穿法和安全逃生方法。講解妥當，一切便準備就緒。轟轟轟轟，引擎撻着，車搖搖晃晃的前行，沿途經過哈利法克斯市中心的街道。導遊小姐拿着咪高峰沿途講解。這是市民蹓躂的公園，叫維多利亞公園。這大樓是舊圖書館，新的圖書館蓋在不遠處。1838年的Public garden、1849年的聖心書院、還有不少哈市開拓者長眠的墳場，沿途都會經過。

未幾，車拐彎上山，那是建於1815年的八角星形要塞，18世紀，英法兩大殖民帝國爭霸，曾經在哈利法克斯發生激烈的戰役，八角星形要塞就是當年英軍對抗法軍時所修建的軍事堡壘，建成於1856年，是北美洲規模最大的石頭建設的軍事要塞之一。 1952年，八角星形要塞被加拿大政府指定為國家歷史遺蹟。如今再非作軍事用途，反而居高臨下，盡收哈市美景。水陸兩棲車在城堡兜了一圈，慢慢駛下山，來到賭場旁的碼頭，司機把車停在斜路上，調校一下機器，預備好。轟隆一聲，車駛向海，咋一聲，兩旁水花四濺，車變了船。

海中回望陸地 新舊建築成奇觀

龐然大物駛在海中，沒有陸路的巔簸，反而坐得更舒服，眼前觀賞的，又和陸上截然不同。停在軍港的戰艦，近在咫尺。跨海的大橋，觸手可及。海中偶爾還有幾隻鳥和鴨，悠然自得在划水，懶理怪獸下來。反而玩水上電單車的人，衝浪而來，嚇得海鷗亂飛。

在海上兜了數圈，冷風吹來，略帶凜冽。然而，在海上回望濱海大道，新舊建築交織，構成現代化的典雅城市，那種美麗，只有在海上始能看見。回到原來的碼頭登岸，大怪獸又變回車輛登陸，就這樣大模廝樣在街上橫行，最後回到停車場，禮成。

以為就此完結，原來還有彩蛋，導遊小姐一個躍彈，手抓頂柱，做出倒垂姿勢，搏得全場掌聲，這貼士，看來真的甘心付上了。

■旅遊錦囊

簽證：特區護照需eTA簽證，費用加幣7元，可網上申請（https://bit.ly/2BHhz3X）

匯率：1加元約兌6港元

航班：加拿大航空來回香港及多倫多，經濟艙$8,330起；加拿大航空來回多倫多及哈利法克斯，經濟艙$744起

協力：加拿大航空、新斯科舍省旅遊局

■大西洋博物館

網址：https://maritimemuseum.novascotia.ca/

收費：5.15加元（Nov 1-April 30）、9.55加元（May 1-Oct 31）

■水陸兩棲旅行團

網址：www.harbourhopper.com

收費：36.75加元

文：譚偉健

編輯：龍英顥

電郵：travel@mingpao.com