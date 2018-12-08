高溫炭燒 一次過品嘗澳美日靚牛

吃澳洲M9+和牛 提早預訂

問Amy最愛的牛肉烹調方法，她說：「我最喜歡以炭火燒的牛肉，既有炭香及焦脆外皮，又可享有豐富肉汁。」可惜在香港極難申請炭爐牌照，餐廳就以日本備長炭爐代勞，以高達1000℃高溫猛火烤牛。必試澳洲純種M9+和牛，來自當地維多利亞省的得獎牧場。由於全澳只有5%的農場會出產M9+級和牛，供應量短少，餐廳每月亦只獲配2條西冷，分量可分成40份厚切西冷扒，想一嘗M9+級滋味，記得提早預訂。

席前燒製 嘗牛次序

想一次過嘗遍多款牛肉，就要點算嘗味餐單。牛肉席前燒製，廚師建議食用次序：「先嘗汁燒日本A5和牛牛肩胛肉，再食爽口的澳洲和牛厚切牛舌；然後以燒山藥清一清味蕾，再嘗澳洲純種M9+和牛牛柳及燒三色椒，最後再食日本A5和牛配溫泉蛋飯。」若單點淺嘗，可試日本A5和牛稀有部位盛合，包括4個部位共5件，同樣由師傅席前烤製。海鮮則只有帶子、海蝦、北寄貝等常見類型，選擇不多。來美酒佳牛，還是集中嘗牛吧！

佳牛美酒

地址：銅鑼灣渣甸街66號

查詢：2886 4838

註：另設加一