高溫炭燒 一次過品嘗澳美日靚牛

【明報專訊】不少愛好杯中物者其實都是愛吃之人，愛飲紅酒的Amy亦是其中之一，品嘗葡萄酒之外，她更喜歡配上優質牛肉邊飲邊食。她憑藉在飲食業多年的人脈及經驗，近日於銅鑼灣開設新餐廳「佳牛美酒」，供應來自澳洲、美國及日本三地的優質牛肉，滿足自己的欲望之餘，亦為一眾牛迷帶來嶄新的嘗牛天地。
吃澳洲M9+和牛 提早預訂
問Amy最愛的牛肉烹調方法，她說：「我最喜歡以炭火燒的牛肉，既有炭香及焦脆外皮，又可享有豐富肉汁。」可惜在香港極難申請炭爐牌照，餐廳就以日本備長炭爐代勞，以高達1000℃高溫猛火烤牛。必試澳洲純種M9+和牛，來自當地維多利亞省的得獎牧場。由於全澳只有5%的農場會出產M9+級和牛，供應量短少，餐廳每月亦只獲配2條西冷，分量可分成40份厚切西冷扒，想一嘗M9+級滋味，記得提早預訂。
席前燒製 嘗牛次序
想一次過嘗遍多款牛肉，就要點算嘗味餐單。牛肉席前燒製，廚師建議食用次序：「先嘗汁燒日本A5和牛牛肩胛肉，再食爽口的澳洲和牛厚切牛舌；然後以燒山藥清一清味蕾，再嘗澳洲純種M9+和牛牛柳及燒三色椒，最後再食日本A5和牛配溫泉蛋飯。」若單點淺嘗，可試日本A5和牛稀有部位盛合，包括4個部位共5件，同樣由師傅席前烤製。海鮮則只有帶子、海蝦、北寄貝等常見類型，選擇不多。來美酒佳牛，還是集中嘗牛吧！
佳牛美酒
地址：銅鑼灣渣甸街66號
查詢：2886 4838
註：另設加一