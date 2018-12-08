「黑手黨」精選1%優質牛肉 吉列和牛三文治 趁熱食！

珍貴十肩脊薄切成刺身

Wagyumafia直譯就是和牛黑手黨的意思，由「和牛大王」Hisato Hamada及創業家Takafumi Horie於2016年創辦。品牌現於東京有三間分店，分別以懷石料理、和牛三文治及扒房為主題，以會員制經營。香港分店亦採取日本的會員制，開幕後先接待會員，明年1月才開放接待公眾，非會員顧客可於網上平台Tock預訂座位享用晚餐。

所謂「黑手黨」，是指他們打破傳統買賣和牛市場的定律，直接從牧場買入純種優質的和牛，而不經中間人。Hisato對於和牛品質的要求極高，選用的神戶牛必須是市場上排名最前的1%優質牛肉。餐廳同時引進以農夫Muneharu Ozaki命名的宮崎縣的尾崎和牛，當中最珍貴的十肩脊部位Chateaubriand（即牛腰背內側最軟嫩的部位），這裏油花分佈均勻，Hisato形容是牛肉中口感最好的部分。他即席薄切成刺身，配Wasabi及醬油享用。

炭烤和牛扒 焦香肉汁豐富

但凡對Wagyumafia略有所聞，都會聽過餐廳的招牌作吉列和牛三文治。厚切Chateaubriand沾上日式麵包糠後炸成吉列，夾於塗上特製甜香醬汁的日本牛奶麵包中間。切開時牛肉呈現誘人的粉紅色，Hisato提醒大家記得盡快享用，否則肉汁揮發後，味道變得不同，錯過了就非常可惜。除了打卡必食的三文治，以炭烤方式炮製的和牛扒亦不容錯過。外層帶有焦香，中間肉汁豐富，薄切後配醃生椒、生椒粉、黑椒及海鹽享用。記得先嘗原味，再嘗試配上其他調味，感受味蕾上的變化及刺激。

和牛煎餃 配自家製醬汁

把和牛修整成指定部位時，總有剩餘的邊角位置的肉料及脂肪。一點也不浪費的Hisato就把這些剩餘部位做成絞肉，製作日式煎餃。香煎過後，趁熱享用味道最佳，但要小心內藏的燙口肉汁一咬就爆，隨時燙傷小嘴。和牛餃子的另一亮點是那支自家製的Wagyusco，由Tabasco改良而成，酸味降低但辣香仍在，配餃子非常合適。其他和牛小食還有以菲力（Tenderloin）製成的Shabu Shabu，在80℃水溫下輕燙5秒，嫩滑肉質配上生椒柚子醋的飯底，「一啖過」放入口享受美妙滋味。

Wagyumafia

地址：灣仔愛群道32號愛群商業大廈1B舖

查詢：2608 0677

訂座：www.exploretock.com/wagyumafia-hk

價錢：$2000／位（10至12道菜）；另設加一

文： 黃怡穎

編輯/蔡曉彤

美術/謝偉豪

電郵/food@mingpao.com