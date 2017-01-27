e新品﹕國產副牌高性價比 好玩人像變妝$3000有找

說到Honor（中文名為「榮耀」）這個品牌，除非玩開水貨手機，否則並不常聽到。它本來是2011年Huawei的中階手機系列之一，於內地推出大量不同型號手機，2013年還分拆為單一品牌面世。兩者最大分別，是Huawei主打高階手機，Honor則主打高性價比。

今次在香港推出的Honor 10，屬廠方今年旗艦機，加入了不少Huawei高階手機的技術，其中之一是機背的3D鏡面設計。為了加強機背光澤，廠方特別採用鍍膜層處理技術，將15層的光學塗層複合而成，在不同的視角下會出現不同的漸變色效果。此技術其實在年初推出的Huawei P20系列時已經使用，今次則下放到Honor 10身上。

22種拍攝場景模式自動揀

除了機身夠搶眼，Honor 10亦加強拍攝功能，設有2400萬（黑白）及1600萬（彩色）像素的雙主鏡頭；同時加入AI 2.0功能，可在拍攝時自動識別場景，再運用22種場景模式來拍攝。至於前相機亦有2400萬像素，支援AI 2.0及3D人像識別，亦可玩最近Huawei旗艦機都內置的趣味變妝功能。硬件方面，手機配置5.84吋高清FullView無邊框屏幕、Huawei上一代旗艦機使用的Kirin 970處理器。

屏幕下方設有超聲波指紋識別器，即使手指沾水也能正常識別解鎖。雖然手機不支援外置記憶卡，但支援雙卡雙待，不過值得留意的是香港推出的國際版只會內置4GB RAM及128GB ROM，6GB RAM版本只在內地出售。

■規格

作業系統：Android 8.1（EMUI 8.1）

處理器：Kirin 970八核心

屏幕：5.84吋2280×1080像素19:9 FullView

記憶體：4GB RAM、128GB ROM

相機：1600萬／2400萬像素F1.8（後）；2400萬像素F2.0（前）

體積／重量：149.6×71.2×7.7mm／約153g

售價：$2999

查詢：8128 8810

文：勞耀全