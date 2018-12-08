抽走空氣阻氧化 真空攪拌 果汁更新鮮？

一部真空攪拌機，應該要有些什麼功能？以早前Philips推出的高速真空攪拌機HR3752為例，便融合高速攪拌及真空功能。先講高速攪拌，內置的高速摩打可達每分鐘35,000轉，能快速將食物攪碎，減低營養流失；又採用ProBlend 6 3D技術，令食物攪碎得更徹底，就算製作幼滑的水果奶昔亦無問題。此外，其高硬度刀頭亦能碎冰，配合內置的4個預設模式及多段式的攪拌速度，能炮製更多不同美食。

高速摩打 攪成奶昔無問題

至於真空功能，攪拌機下方主機部分有一條抽氣管，伸延至攪拌杯頂旁，用家只要將食材放入攪拌杯，再將真空蓋上的抽氣部分與抽氣管對齊，即可使用抽真空功能。攪拌前，機體會先將杯內的空氣盡量抽走，以減低食材在攪拌過程中因接觸空氣而氧化，兼可減少果汁出現氣泡、泡沫與避免果汁分層。廠方聲稱此「Stayfresh技術」可保持果汁的新鮮度，在8小時內保存較多的維他命C及抗氧化物。

刀片可拆卸 清洗更方便

真空攪拌機的另一賣點，是清洗相對方便。這部真空攪拌機使用可拆式刀片設計，用家只要將攪拌杯、真空蓋及刀片拆下清洗即可。除了刀片以外，所有可拆式的部件都能放入洗碗碟機清洗，的確慳到不少清潔工夫。

■規格

容量：2.2L（實際容量1.8L）

電源：1400W

轉速：每分鐘35,000轉

售價：$2498

查詢：2619 9663

文： 盧甘

編輯/龍英顥

美術/謝偉豪

電郵/etrend@mingpao.com