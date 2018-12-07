年過半百舞照跳 多變時代 不變堅持

鍛煉幾十年如一日

二○一六年，周書毅來城市當代舞蹈團交流，他知道這裏有一個資深舞者，上課時他又發現有一個人跳舞的感覺跟其他人不同，那個人就是喬楊。接觸之中，周書毅萌生創作《Almost 55 喬楊》的念頭，這亦是喬楊第一個獨舞作品。周說：「我們是碰了面、吃了飯，聊的時候才發現：怎麼那麼多故事？」二○一七年冬，喬楊回鄉探親，周書毅也去了天寒地凍的陝西寶雞，「我去是因為那裏如果是她跳舞的一個起點，如果起點我沒有看到，就好像lost了一個東西，所以我決定要先跑一趟寶雞」。

喬楊講述她幾十年如一日的舞者日常：「我每天都是家到公司，再從公司回到家。早上六點半左右起牀，八點出門，九點之前到公司。九點到九點半是熱身，然後老師來上一個半小時的基礎訓練課。」喬楊的堅執讓人感動或者感慨，旁人看來也覺得苦，甚至陝西家鄉曾一起學跳舞的同學也對她說：「你怎麼還跳，你都多大了？多辛苦啊！」每當這時喬楊就會問自己「真的辛苦嗎？」她回答得肯定：「跳舞有時候在一個很累的moment你會覺得辛苦，實際上整個過程是享受的。如果你不喜歡，怎麼會堅持呢？」

既是編舞又是舞者的周書毅談到喬楊的故事對他的刺激，說道：「環境一直在變，但『不變』又是怎樣出現的、這樣的性格是怎樣出現的？我會因為受傷而停止跳舞，我會看見身邊的人成家立業而停止。各種客觀因素，都可以結束人生的選擇。」周書毅看見在這個多選擇的時代下，有一個不停止的動力在堅持。「在亞洲，看待舞者都是很年輕化的一個表演狀態，一提到舞者就是『熱力四射』，其實舞者跟電影演員有一處相通，不同歷練的演員帶給你生命不同的光彩。」

被遺忘的舞者？

喬楊二十三歲在廣東省舞蹈學校現代舞班學習現代舞，這是中國第一個現代舞班。一九九六年，她進入香港城市當代舞蹈團，她不認為自己見證了這個領域的變化，但亦有一些觀察和看法。「現在的年輕舞者進團一定是因為喜歡跳舞，但有一點我覺得他們不夠專心，這個社會太多選擇和誘惑。現在資訊多了，他們有很多想法，我也是可以理解的，我要是生在這個年代也可能跟他們一樣。但畢竟我生在一九六○年代，我見過、經歷過最艱苦的時代，六十年代在鬧饑荒；現在我又見到最好的時代，相對來說我就比較會珍惜自己的生活、自己的工作。懂得珍惜人一定不會白活、也不會遺憾。」

現在關於喬楊的新聞並不好找，其實早在一九九○年，喬楊和搭檔秦立明獲得了法國第四屆巴黎國際舞蹈大賽「現代舞雙人舞金獎」，這是中國現代舞第一枚國際金牌。作為進入中國舞蹈史的舞者，怎麼會被內地舞蹈雜誌的主編稱為「被遺忘的人」呢？喬楊說：「他們認為內地像我這樣的應該非常有名，像楊麗萍一樣，什麼叫做被遺忘，我一直在跳舞啊！我只是一個很普通的舞者，對我來說名利的東西真的是很淡的。自己是否健康、是否能開心地跳舞，這才是最重要的。」

跳舞給了周書毅關於生命耐性的感受和思考，他說：「有耐性的時候你就會有energy，你就會有持續下去的想法。現在的耐性很容易lose掉，尤其是在快速的城市。」喬楊認為跳舞對她來說：「不但能使身體健康，也能使身心健康。在舞台上跳完的快樂不是一般人可以給你的，我很享受舞台。」

■《Almost 55 喬楊》

日期：2019年1月25至27日

地點：香港藝術中心壽臣劇院

票價：$180、$250

查詢：www.ccdc.com.hk/zh

文：彭月

編輯：陳淑安

電郵：culture@mingpao.com