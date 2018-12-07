回顧實驗錄像 鮑藹倫：影像是假 相信是真

鮑藹倫非藝術學系出身，於香港理工學院（理大前身）接受放射診斷專業訓練。看X光片，竟然令她看出興趣來：「上課要讀X光片原理發展，以前如何將16毫米菲林冲洗，到我接觸時已可在大電視熒幕播出來等。」鮑藹倫理工一年級時原來是音樂發燒友，加入音樂社，籌備展覽與首個校內唱片展銷會。後來，她加入獨立影像放映始祖火鳥電影會當實習生，接觸大量實驗電影，刺激其拍攝思維。三年級時，鮑藹倫買了一台Video 8攝影機，當天她正跟朋友在藝穗會籌備一個展覽，立即去拍。她舉機時眼前藝術品全是死物，偶然想到一個串連電視機媒介的方式：「電視機是一個發光體，熒幕會發光。所以當它播出黑色，那黑色其實都是光來的。我特意在很暗，但面前有很多物件，甚至有人在動的環境拍，畫面便出現很多noise（雜訊）。好玩的是，你眼睛明明看不到noise。」

這就是鮑藹倫製作的首件錄像作品《裂像》（一九八七年），更是關於黑色的。她笑指當年曾經展出過一次，或有十多人看過，今次回顧展少不得展出這個起點。由於拍攝工具成本高，當時藝壇鮮見錄像藝術（video art），甚至未興起此叫法，多數錄像愛好者選擇投身蓬勃的電影或電視業。鮑藹倫卻覺得實驗影片比較「好玩」，不時掏空銀包創作或購買器材。她說喜歡媒介指定（medium-specific）的作品：「實驗是對自己做的事很批判，同時很有創意，即是理性如科學家地處理你使用的媒介，思考有什麼是這個媒介才表現得到。」

《估領袖》帶出政權荒謬

一九八六年她與黃志輝、馮美華、毛文羽共同成立「錄映太奇」，為本港最早錄像媒體藝術家組織。摸着石頭過河，他們徵集短片作品，籌備每年一次放映會，有時「籌極只有共四十分鐘片」便會隔兩年放映，堅持促進藝術圈交流及建立觀眾群。一九八九年六月發生天安門事件，令鮑藹倫以至香港陷入一片慘霧。她利用時任國務院總理李鵬五月時宣布戒嚴的講話，製作成錄影作品《估領袖》。她邀請演員熒幕前圍了半圓，並播放李鵬的講話，各人隨着讀出句子，讓她逐個追拍。之後她在電視機播放演員的大頭畫面，再以Pan鏡（擺鏡）拍攝，剪接成眾個電視機正在玩「估領袖」遊戲，各懷鬼胎。短片直接帶出政權荒謬之意，成為其表達政治不滿的代表作之一。

至於六四創傷情緒，她把一直進行的「錄像日記」化為作品《藍》。事緣上世紀八十年代初日本劇作家寺山修司因病不便外出，以「錄像寫信」給好友谷川俊太郎，包括拍下心電掃描的錄像及念詩。鮑藹倫受啟發想創作日記版本，為生活留下紀錄，拍拍醫院工作、街道等。她說：「六四鎮壓之後很傷心，停了沒拍，大約兩個月後突然感到可再來過，但就不能只說自己，而是從個人看回學生，說他們的故事。」鮑藹倫先把菲林印上漂白水，並把影像投射至一個舞者的背，弄致「很花」。舞者不斷跳至筋疲力竭，最後攤在地上「死去」，彷彿如何掙扎都掙不出框框。翌年，錄映太奇以「八九十遺」為主題舉行放映會，帶領觀眾回望事件。

《碧麗珠》扮一個中國人？

由其影像——偶爾由女性當「主角」，往往能看見香港大局流動。一九九三年起她開始創作《碧麗珠》系列，延續長達十年，針對身分認同議題。「碧麗珠」為家居清潔用品，英文名Pledge解作保證，藝術家用以暗喻中國政府對香港五十年不變的承諾；「碧」亦與「逼」同音，帶出高控之意。《碧麗珠系列3：我只跟不相識的說》（一九九六年）曾於丹麥群展展出，貨櫃中央懸掛着一塊就如皮膚的乳膠，前面地上置了一個鏡面「神主牌」。鏡子反映藝術家本人的背影，同時折射到吊着的乳膠上。鮑藹倫指作品描述一種抽離狀態：「你說傳統，一些中國文化的包袱。我認為中國詩詞歌賦讀起來很美，老火湯也好好喝，但其他東西我好像不太attached（有親密的連繫），沒有很熱愛所謂『中華文化』。我懂用筷子囉，哈哈。」

今時今日，政權強調主旋律愛國方式以及香港傳承文化之角色，作品似乎更能引起反思。她接着說：「那神主牌其實是個髹了紅漆的化妝盒。整件作品沒有東西是『真』的，乳膠、鏡影、我的影像，都是在『扮』其他東西。我扮一個身分，扮一個中國人，可不可以？」鮑藹倫說當時社會對回歸問題焦慮倍增，加上器材日漸普及，愈來愈多人對輕便的錄像創作感興趣，表達個人感受。民間因六四衍生另一組織「錄影力量」，鼓勵以拍攝揭露時事真相，偏向紀實風格。錄映太奇則聚焦錄像藝術，一九九六年獲成立不久的藝發局資助，開始有系統運作，同年鮑藹倫亦創立著名的微波國際新媒體藝術節。即使藝壇及大眾氣候漸暖，實驗錄像始終處於邊緣。鮑藹倫一直任職放射診斷師，一邊百足地創作及籌辦活動。

「監視」東廊發現愛？

步入千禧年，鮑藹倫作品《循環影院》首次展於第四十九屆威尼斯雙年展香港館，獲得國際肯定。早在一九九九年鮑藹倫已參考監控攝影機功能，使用不斷左右擺鏡的器材，二十四小時拍下東區走廊的行車情况，當中發現一些「偶然」。當車子與鏡頭移動速率同步，車身便會清晰可見，她詩意地聯想至愛與真實。資深文化工作者盧燕珊形容作品恍似已成「傳說」，因為沒多少香港人在現場看過。今次展覽嘗試重現威尼斯現場的裝置，投影機左右擺動投出影片，觀眾視線跟隨移動。另外，藝術家將展出其最新作品《到此為咫》（二○一八年），串連醉酒灣防線二戰歷史及年初灣仔炸彈事件，利用AR技術展示拆彈專家的話句。

走入制度 推動改革

二○一四年鮑藹倫擔任藝發局電影及媒體藝術組主席，同年起擔任西九M+購藏委員會成員。「藝發局及M+我要請珍貴的假期開會，我覺得是公益事務去幫手。本來有些抱負想改變，之後學到要顧及很多東西。」兩項職務均沒有薪資，提供建議及推動事務。然而，她的確走入制度，肩負開明改革的寄望。鮑藹倫坦言：「當時M+找我都很驚訝。購藏委員會的組成要有藝術家，他們應該有些困難。因為人選一方面要有年資，另一方面本身不能賣太貴太多作品，始終有利益衝突。或者他們看中我這個，沒有很多人買我的，哈哈。」

M+購藏方針近年常惹批評，鮑藹倫指出策展人向購藏委員會建議買某些藝術品，多數準備充足資料及理由，價錢有時亦已跟賣方多番討論。不過，她認為團隊對香港藝壇有做得不足之處：「他們對香港藝術歷史的研究不夠用心，其專長真的不在此。團隊花很大力氣想要塑造一個世界級博物館，所以投放較多資源，香港作品可以跟世界級藝術品一起展出都是好事。」至於藝發局，她認為本港能有民選委員很難得，之前曾成功改革，將大專修讀藝術範疇的畢業生納入選民基礎，提高參與度。兩年前她曾說不再參選連任委員，但青黃不接，避免「空出席位讓政府委派一些人選去坐」而再選。她說正在研究藝發局改善資助年期，以免藝術工作者不斷寫報告書及「跑活動」。被問到是否想改變一個制度，便要走入制度，她說：「本來抱理想入去吧，以前自己思維好新，但本來有好多存在已久問題，先要破舊才可立新。」

一步一步行，平衡理想與現實，鮑藹倫說很快或會退休不再從事放射診斷工作，專心推動藝術，除非不夠錢過活便回去開工。她說作品一直喜歡探討真與假，所以個人著作都叫《大大話話》。沉澱已久，最近她像有些新看法：「我常常做一些有關『假』的作品，都是那一句影像是假的。例如本來你不會同時看到我前面及後面，有剪接或投射就可以。現在我學習去相信，即使它有機會是假，你要逼自己去信是真的，就是真吧！」

■「當家當當家：鮑藹倫回顧展」

日期：2018年12月9日至2019年2月17日

時間：周三至日中午12:00至晚上7:00；星期一、二及公眾假期休息

地點：鰂魚涌英皇道677號榮華工業大廈22樓Para Site藝術空間

門票：免費

查詢：para-site.art

文：劉彤茵

編輯：蔡曉彤

電郵：culture@mingpao.com