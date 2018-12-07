旅遊情報：布吉夢幻假期 攀牙灣探占士邦島

神秘岩洞原始森林 盡在灣中

攀牙灣是泰國最享負盛名的國家公園之一，坐擁安達曼海絕美景致。COMO Point Yamu推出的行程，包括7晚入住三大頂級招牌別墅；重點體驗之一是遊覽攀牙灣，賓客登上酒店的遊艇出海，4小時裏探索攀牙灣透藍海水間的石灰岩懸崖與岩石，駛經海灣內40個小島，島上盡是原始樹林、神秘岩洞與隱世潟湖。其中一個小島Koh Tapu又稱為「占士邦島」，取名自電影《鐵金剛大戰金槍客》，為片中反派Scaramanga的藏身地方。

住宿方面，3房別墅Andaman Pool Villa設有特大無邊際泳池及廚房、敞大的室內及室外用餐區域；Point Yamu Pool Villa樓高兩層，由兩間雙人牀房及一間雙牀房組成；COMO Pool Villa則設有4間客房，以及大型海景無邊際泳池。住宿亦包括私人管家服務，個人化別墅早餐，以及享用酒店的COMO Shambhala Retreat養生水療。

日期：即日起至2019年10月31日

收費：攀牙灣體驗（7晚）如下：

Andaman Pool Villa 324,800泰銖起（約7.8萬港元）

Point Yamu Pool Villa 367,500泰銖起（約8.8萬港元）

COMO Pool Villa 437,500泰銖起（約10.4萬港元）

查詢：www.comohotels.com/zh-hans/pointyamu

文：Chung