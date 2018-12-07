億元打造孩子夢想 南投朱古力城堡 引爆童心

「爸爸，我想住在城堡。」

因為孩子一句話，原本經營民宿及朱古力品牌的「堡主」魏振宇，開始建堡計劃。籌備及建造前後共花了5年，聲稱耗資高達5億新台幣（約1.3億港元），最終「妮娜巧克力夢想城堡」在今年7月開業。

朱古力DIY工場展覧集於一身

城堡能否回本？之後是否仍須投放大量心力及人力？這些都不是魏振宇最關心的問題，其實城堡的落成，最主要還是為了回應兒女們的童年夢。「有童心的人不會對世界失去好奇心，心靈及眼界也相對廣闊，城堡的存在，正是我鼓勵孩子敢於追夢的象徵。此外，城堡中的『妮娜』，其實是大女兒的英文名字，而朱古力又是孩子們最愛的食物，所以『妮娜巧克力夢想城堡』是根據他們的童夢造成。」他說蓋城堡的過程遇上不少困難，如大部分建材由歐洲直送，選材及運送十分考究，加上一系列的申請程序相當棘手；但當想到這是一個以身作則、鼓勵孩子追夢的機會，便覺得一切辛勞都值得。

初次踏進妮娜巧克力夢想城堡，其精緻及華麗的程度教人驚歎——藍白的外觀有點像德國的天鵝堡，內裏華麗的吊燈裝潢又帶點電影《哈利波特》魔法學校霍格華茲的味道，難怪深受台灣「網美」推崇，火速成為IG的人氣打卡點。

古堡花園如置身歐洲庭園

城堡主要分為3層，1樓為3D光雕多媒體展廳及多元產品展售廳，可欣賞生動的光雕秀及購買各式各樣的手信；2樓是主題餐廳及DIY體驗室，是品嘗特色餐點、意式雪糕及自製朱古力的好去處；3樓則是朱古力發展史及生產線展覽，可了解朱古力由古至今、與人息息相關的冷知識，以及隔着玻璃窗參觀朱古力的生產過程等，城堡無疑是一座觀光工廠，集美觀及實用於一身。此外，城堡外圍是一座古堡花園，設有大量藝術雕像及花樹造景，令人有置身歐洲庭園的感覺，大家可邊吃朱古力點心邊享受花園美景，十分治癒。

■妮娜巧克力夢想城堡

門票：成人200台幣（約51港元）、學生及長者150台幣（約38港元）、6歲或以下免費

地址：南投縣埔里鎮桃米里桃米路32號

官網：www.conas.com.tw

◆溪頭老牌茶莊 品高山茶

杉林溪及溪頭一帶，位於海拔高的中央山脈，以盛產「台灣高山茶」而聞名。來南投旅行，何不順道造訪茶莊，一嘗高品質靚茶？是次筆者來到溪頭的老牌茶莊「金台灣」，除了入手各式各樣的高山烏龍茶，還在老闆的講解下，認識台灣的種茶故事。

口感清新 不苦不澀

在台灣，高山茶原來泛指海拔1000米以上所生產的茶葉，1000米或以下的則稱為平地茶。高山地區平均氣溫低，日夜溫差大，促使茶樹生長發育良好；加上霧氣阻隔強烈的陽光及紫外線，令茶葉的光合作用不那麼全面，含有較少的茶素、茶鹼及咖啡因，所以高山茶口感特別清新，不苦不澀。

老闆李崇聖還指，高山茶帶有一陣獨特的果香，喝上口時，那份香氣會停留在鼻腔及喉嚨很久，令不少茶迷着迷。當地人除了喝茶，很多人還特別喜歡聞茶香，泡茶後先將茶倒進一個較瘦長的「聚香杯」中，再把茶從聚香杯倒入茶杯，這樣香味就會凝聚在聚香杯內，品茶同時聞茶，享受更高層次的喝茶體驗。

■金台灣山莊

地址：南投縣鹿谷鄉內湖村興產路25-2號

電話：+886 4 9275 4064

■旅遊錦囊

簽證：特區護照或BNO可於網上辦理免費入台證，網址：https://bit.ly/1uyXoHe

機票：HK Express來回香港與台中，連稅及附加費由$868起

交通：建議包車前往南投，乘OK Bus Taiwan由台中機場直達南投或溪頭，每人車費800台幣/約212港元(www.okbus.tw)；巧克力城堡交通：台中干城站乘南投客運6670巴士，至桃米坑站下車，步行約5分鐘，車費165台幣／約42港元

匯率：1港元約兌3.9台幣

協力：立榮航空、長榮航空、台灣觀光局

文： Echo Cheung

編輯：陸亮瑋

電郵：travel@mingpao.com