法式「花」巧蟹卷 鮮甜平安夜

行政總廚溫有成（Edward）來自新加坡，他形容自己在Le Pan設計的是大膽創新的法式佳餚。除了精選歐洲頂級食材入饌，他更愛在烹調過程中加入新加坡特色。Edward向來怕悶，不喜歡長時間看到同一道菜式，因此每月都會轉換餐牌。為了聖誕，他亦設計了多款精緻美食。平安夜餐牌上的一道Kristal caviar, Kamchatka crab，把魚子醬及蟹肉結合成一道美食。這款來自日本的Kamchatka crab是紅色帝王蟹（Red King Crab），蟹肉甜美多汁，Edward大讚：「蟹腳真是極之鮮甜。」值得欣賞的不止食材，還有精緻賣相。捲着蟹肉的通透粉紅薄片共有兩層，分別是醃西瓜片及壽司醋啫喱。廚師以巧手把食用花夾在兩層之中，花兒若隱若現，視覺效果出色。平安夜餐牌上還有其他美食，例如主菜有鴨肝配藍龍蝦菜，齊集陸地與海洋的氣息，脂香豐富。亦有以迷迭香、朱古力及糖漬櫻桃組成的淺粉紅甜點，充滿果香，是Edward特地為聖誕而設計。

藍龍蝦燉飯有「脆」味

聖誕節前夕及正日總是較難訂枱，Le Pan還提供聖誕午餐。其中的IVY五道菜聖誕餐單，就以藍龍蝦燉飯為主菜，飯上有一片餅乾，上面放有點點綠色的芫荽醬及食用花。Edward特地介紹，那片餅乾以加了Guinness黑啤的酸種（sourdough starter）製成。食用時把餅乾敲碎，與燉飯同吃，濃郁軟糯的飯粒中既有片片香脆口感，也有綠草清香，層次豐富。

■Le Pan

地址：九龍灣啓祥道17號高銀金融國際中心地下

查詢：3188 2355

註：另設加一