山雞變鳳凰 英式聖誕餐加點「野」

穿過鬧市轉入歌賦街中間，就看到Gough's on Gough。新任主廚Cary Docherty剛好在正門附近休息，打過招呼後，他就急不及待帶大家踏上古典旋轉樓梯走上二樓。外望街景的窗邊位置以長形原木橫放作餐桌，吧枱附近有多張圓形小木桌，而用餐區的淨白餐桌上滿佈雲石紋路，加上雅致燈具及獎盃形狀的燭台，滿室復古典雅的氣息。

火雞周日「出沒」

主廚Cary Docherty上任不久，曾於Gordon Ramsay在英國旗下的餐廳工作。來到香港的Gough's on Gough，他以英式菜系為基礎，並在傳統英國菜式中加入各種變奏。

說到聖誕相關食物，火雞定必榜上有名。Cary形容：「由小時候起，烤火雞就是聖誕必備食物，連同酸酸甜甜的覆盆子果醬、薯蓉等一起享用。」他指出，烤火雞最令人興奮的地方，在於火雞大得無法一次過吃完，剩下的火雞肉就會用來製成各式小食，拌沙律、三文治等。他興奮地說：「今年聖誕我亦會回加拿大與家人過節，但不打算動手煮了，將會在平安夜及聖誕節到親友的家中食烤火雞。」在十二月的每個周日，餐廳都會供應烤火雞予客人過節。至於平日，考慮到廚房空間有限，Gough's on Gough會以較細小的Pheasant（雉，又稱山雞）代替，配料及調味與烤火雞如出一轍。Cary亦非常喜歡Pheasant：「這是野味之一，帶濃郁風味。而且可以根據熟成時間的長短控制味道，如果想肉味更濃，可以熟成更長時間。」

威靈頓牛柳 酥香誘人

作為英式傳統餐點，Beef Wellington（威靈頓牛柳）亦是佳節必食的主菜。Cary形容製作工序相當複雜，無論是準備酥皮、醃製牛肉、烹調蘑菇等，每個步驟都要一絲不苟。他強調：「當中最重要的一點就是：牛肉切勿煮過火！一旦牛肉過熟，絕對會毀掉整件威靈頓牛柳。」這裏的牛肉從英國或蘇格蘭入口，製作威靈頓牛柳時只用菲力部位（Tenderloin），配上自家製牛肉汁，切件時酥香誘人。

而正值時令的栗子同樣是聖誕必備食材，主廚就為大家送上一道暖和香甜的栗子湯；同樣以栗子製成的冬日甜品Mont Blanc亦有供應。而以果乾及杏仁製成的Mince Pie亦是西方人最愛的聖誕甜品之一，一口大小，分量剛剛好，不過餐廳暫時不定期供應，想食就要碰運氣了。

■Gough's on Gough

地址：中環歌賦街15號地下

查詢：2473 9066

註：另設加一

文：黃怡穎

編輯：蔡曉彤

電郵：food@mingpao.com