國泰飛機餐附膠樽水塑膠餐具

事緣三星期前乘搭國泰航班從溫哥華飛回香港，十四小時的航程吃了兩頓飛機餐，每餐的餐盤上都附上膠樽水一支。我從機艙服務員手中接過餐盤後立即將膠樽水遞回，這舉動看來令機艙服務員感到驚訝，估計是因為他們從來沒見過拒飲膠樽水的乘客。雖然避得過膠樽水的一劫，即棄塑膠餐具又如何能躲得過？看着那一套三件刀叉匙，我搞不明白，飛機餐煮到「淋」，切到「細細粒」，究竟要膠刀來幹嘛？膠匙其實也是用不着，一支膠叉就已經夠用，由於不知道國泰會否將餐具回收重用，於是我就將兩套刀匙拿回家使用了。之後上facebook看見「搞走塑」群組有人貼出國泰機艙餐具照片提出同樣疑問，有人提議問機艙服務員究竟這些餐具會否重用，但其實他們未必知道真相。所以我在此公開向國泰航空提問，並查詢國泰究竟採取了什麼減少製造塑膠垃圾的措施。

為減成本用即棄塑膠用品

離開機艙的途中我看見每個座位上都有兩個膠樽，感慨萬分。大企業為減省人手以降低營運成本而使用大量即棄塑膠用品，掉垃圾去堆填區基本上一直是零成本，營運堆填區的費用由納稅人埋單。除非垃圾徵費立法盡快通過和實施，否則business as usual，生意繼續做，垃圾繼續大量製造，堆填區爆滿與他們何干？

贊成垃圾徵費之餘，我也懇請大家下次搭飛機時自備水樽，上機前使用「總有一個喺左近」的飲水機斟水，那就不用飲國泰硬要塞給你的膠樽水了。

文：彭凱恩

（gogreenhongkong.wordpress.com）