十一月也是傷風、感冒和腸胃病菌橫行瑞典的月份，趁人們心情低落時入侵。因為天氣冷，大部分人多數留在室內，讓細菌容易更傳染。我工作的幼稚園，幾乎個個豆丁都帶着兩行鼻涕，隔兩天便有一個發燒或狀態不佳要留在家中。所有工作的成年人包括廚房和清潔員工也統統輪流病倒。

十二月商店紛紛推出購物噱頭

十二月甫降臨，所有商店紛紛披上節日裝飾。為了拉近與聖誕的距離，人們彷彿隨着商場櫥窗的呼喚，都盡快披上節日心態，投入年度最盛大節慶的迎接活動。前幾天我在雜貨店買廁紙和牙膏，前面排隊付帳的太太正在把塑膠聖誕樹、幾盒聖誕樹串串燈、銀色「閃令令」長帶和裝飾波波放上輸送帶。十一月尾的購物噱頭「黑色星期五」更被提早兼延長推出，變成「黑色星期周」和「網路星期一」，誓以大包圍攻消費者。

我也抓緊機會出手網購，目標是瑞典本土各大藥房的大減價貨品。自從瑞典藥房從以前的國營獨家專利開放為商營之後，多了幾家風格時尚的實體藥房之餘，也有價廉兼免運費的網店加入競爭，貨品種類和品牌選擇也大增，消費者得益最大。我在網店訂了家裏常備的藥物和維他命丸，又趁減價挑了北歐品牌質素好的浴室用品和潤手霜等。訂貨後隔兩天已經可以取貨，因為貨物太大所以要去附近指定士多提取，曾試過細盒貨品可放入家門郵箱。

以減價券作招徠 憑單據可退款

瑞典時裝連鎖店其中一個傳統招徠手法，是每季寄出印刷廣告冊子兼減價券給會員，近年添加了可通過手機app展示減價券。瑞典對消費者保障甚大，買了牛仔褲回家不合心，一個月內憑單據都可原額退款，當然要保持原裝未穿過的。聰明的消費者發現如果先退回上周心急一時早買了的新款大衣，再用剛收到的減價券以七折購買，隨時可以省下幾百元！

文：周游

（jauyau@gmail.com, wordwordword.wordpress.com）