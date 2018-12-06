首位華裔導演站上德國歌劇院

對於Miguel的創作，我難免有私心，他是東海大學表演藝術研究所副教授，台灣新浪潮劇場藝術運動的重要旗手，也是我的大學同學。

中國人常說三歲定八十，我想是的。以前上學的日子，除了中國戲曲史和現代戲劇課才看到Miguel的蹤影，中文系其他艱澀乏味的課程，什麽經史子集，他便常翹課，在忙於組織劇團「河左岸」。在同班同學裏他是最沉迷戲劇及劇場藝術的。

上世紀80年代台灣在戒嚴的環境下，當地劇團大多非常傳統，於是新世代常努力探索和吸收西方文學、戲劇的藝術形式和技巧，以結合中華和台灣本土文化，有別於傳統話劇的內容和模式，產生了好些嶄新前衛的劇團，像賴聲川的「表演工作坊」、台大的「環墟」、淡大（淡江大學）的「河左岸」。

多年以後，與這位新浪潮劇場運動旗手老同學Miguel重聚，在上海看了他執導和改編的幾米音樂劇《時光電影院》，不由得驚艷，已非學生時代的實驗劇團「河左岸」。深度的內容、專業的製作，以多媒體形式呈現老電影院的人生故事，在追憶逝水年華少年光陰的情懷下散發淡淡的哀愁。

然後上周末又與幾位老同學相約，去了一次台中，只為了看他的人力飛行劇團與香港一舖清唱合唱團在台中歌劇院合作公演的《阿飛正轉》音樂劇。充滿歡笑的輕喜劇，背後卻是微言大義的一齣悲劇。每個人也是一隻鳥，一位阿飛，也有夢想，也在他們各自的天空下飛翔。有的人飛得高，有的人想飛，卻在體制下未待飛翔便已摔下來。

想起曾經問這位名導演同學，當年為什麽要從西班牙語系轉念中文系？他答：「中文系的功課較輕鬆嘛！」我笑。他這位阿飛結果飛得比我們這些強讀的同學們高！

文：Janice Wong

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