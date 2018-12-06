簡約女生 衣食斷捨離

1. 簡約生活如何展開？

早年父親過身，為了想為他積福而茹素49天。重新吃肉後身體卻有強烈反應，如腸胃、皮膚和精神變差。及後去台南參加瑜伽斷食營，更感受到茹素為身體帶來輕盈清新的感覺，決心成為素食者。食得簡單而有足夠營養，這概念甚至影響我生活上其他層面，想在衣著、生活，人際關係上都簡單。

2. 衣著上如何斷捨離？

先是精減衣物數量。兩年前搬家，發現衣櫃堆積太多衣物，便將不再穿的捐贈他人或送贈朋友。執拾後，更清楚自己真正需要什麼，發現僅存的衣服已足夠，毋須再添置。

3. 你認為怎樣穿著才是美？

衣著愈簡單，愈能流露個人氣質。穿上令自己自在的衣服，舒服做自己，便會散發自信 。

4. 減少買衫，卻經營時裝網店，不矛盾嗎？

我的宗旨是不賣只穿一季的衣物。我希望客人不會貪新忘舊，今季買的，下季仍會穿。網店會教客人將舊有的衣服重新配搭，不一定每季買新衫，省下錢及衣櫃的空間。

5.衣服數量少，豈不是很易重複？

不會，只要花心思配搭，可有很多變化。乾濕褸至少有三種穿搭方法。一，打開鈕扣，內襯吊帶裙，造型較性感；二，扣上所有扣鈕，繫上皮帶突顯腰部線條，襯上平底鞋，感覺較斯文；三，下身配牛仔褲，又是截然不同的造型。

6. 戒掉肉類，飲食上會否枯燥乏味？

不會，茹素後更關注食物成分及營養資訊，挑選健康、天然、無負擔的食物，發現有更多新選擇。例如近年喜歡以杏仁醬（Almond Butter）塗麵包，它比花生醬更美味，成分多數只有杏仁，沒有棕櫚油等添加物，並含豐富蛋白質、維他命E等。

7. 如果你只能買三對鞋，你會買什麼？

一對黑色靴子，一對波鞋，一對平底鞋，足夠配搭大部分衣物。

8. 會否覺得自己的生活方式跟同齡朋友不同？

每人有不同的人生路，有朋友已生兒育女，目標留在香港賺錢買樓，但我嚮往接觸更多人和事，甚至想到外國生活及工作，即使經歷很多跌碰，也想滿足個人成長。人生總是要多作嘗試，經歷一些不適合的，最終才知道什麼最適合自己。

9. 你喜歡什麼？

我喜歡美麗的事物，所以喜歡時裝、美術；我喜歡故事，所以喜歡電影，喜歡以影像作品講故事，我喜歡以簡單、純粹的方式表達，保持乾淨、沒有雜質的感覺。

■Profile

Charlotte In White（林偉欣）

電影系畢業，現為自由工作者，身兼視覺設計及攝影師，經營網上時裝店，並為純素食者，著有《素系風格——素食與簡約生活練習》。

文：吳穎湘

編輯：陳志暘

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