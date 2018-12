簡約女生 衣食斷捨離

【明報專訊】電影《迷失東京》(Lost in Translation)中,廿多歲、正值迷惘期的Charlotte問五十多歲的Bob:生活會否隨年紀漸長而變得簡單?「The more you know who you are, and what you want, the less you let things upset you.」Bob如是說。28歲的林偉欣同樣叫Charlotte,她覺得這對白是她人生寫照。長大後有一些歷練,經歷一些死別,她開始重整自己,精簡生活,在飲食、衣著上斷捨離,減輕身心負擔,繼續探索未完的路。