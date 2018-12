【明報專訊】早前看了美劇Madam Secretary,當中提到邱吉爾名句「Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts.」。如何保持持續性(continuity),正是各大品牌考量的地方。今年Ermenegildo Zegna有兩大動作,都可以視為品牌開拓年輕巿場的重要一步,保持品牌持續性。