王室加持 復古懷舊 重新定義品牌男裝

假如閣下記性也不賴，應該還記得英國哈里王子老婆，今年大婚的公爵夫人梅根馬克爾那件廣受好評的極簡婚紗。那正是出自Givenchy藝術總監，來自英國的Clare Waight Keller的手筆。可以說，這件婚紗讓她一夜間變成家喻戶曉的名字，連帶這家百年老字號的法國時裝屋，亦一再成為時裝界人士焦點。

屬性趨多元化 滿足個性化穿搭

Givenchy的女裝聞名已久，歷任設計師如Alexander McQueen、Riccardo Tisci令人印象深刻的設計都是女裝，但其實近年男裝也相當不俗。就以現任藝術總監Clare Waight Keller操刀的2019早春男裝系列為例，其設計風格得到業界不少讚賞，也認同這位貌似只會做女裝的設計師，原來做男裝也有一手，剪裁見出功架來。

這個早春男裝系列，靈感源自於1980、90年代的復古衣著，用叛逆、男孩、紳士和情人四個標籤來設計出一系列充滿懷舊情懷的單品來。這次早春系列更大的突破在於重新定義了Givenchy男裝的屬性——不止是來自歐洲的紳士，更是街頭游走的年輕男孩；不僅能看到他不羈叛逆的一面，更有如同情人般的輕柔耳語。

為使這個Givenchy男裝屬性更多元化，系列還包括充滿度假色彩的印花恤衫、像潛水服版型的緊身衣、千鳥格圖大衣，以及極具街頭感的手提運動袋和運動鞋等多種多樣的單品。所謂百貨應百客，在配件上的多元選擇更能滿足現今時裝消費者對穿搭的個性化需求，簡而言之，是一個非常freestyle的男裝系列。

近年時興smart causual的穿衣打扮，男性標誌性的運動褲、科技面料的皮衣等運動休閒潮流的設計元素也是重點之一。但作為英國人，Clare Waight Keller不忘從家鄉英國的傳統中尋找靈感，將經典著名的男性西裝剪裁，視為服飾輪廓的原型；也在過去1980年代品牌曾出現的V形設計中加入更複雜的剪裁，展現利落肩膀和不對稱線條等玩味元素。

東洋圖騰配日本面料 展現線條細節

承襲品牌創始人Hubert de Givenchy對日本文化的熱愛，Clare Waight Keller也在自身早前的日本之旅中受到啟發，和服睡袍或是柔道道服的輪廓，加上東洋圖騰與產自日本的精緻面料，展現V形線條與三角形細節，將利落的線條延伸至衣服剪裁處。Clare Waight Keller說：「以剪裁模式而言，和服即使穿在人身上，看起來仍舊平坦美麗；設計上我們利用這些圖形裁剪與圖形線條，達到像平面一樣的有趣效果。」

雙面刺繡金屬織布 高訂級精緻華麗

所以，男裝早春系列也就出現了雙面刺繡休閒外套，以及4G真絲提花晚裝外套，還有全部用上日式設計細節，帶來金屬色織布「怪獸徽章」圖案睡衣等，這種恍如做高級訂製服的精緻和華麗，也呈現在早春男裝系列中，那種講究和精細只有高級時裝品牌才能做到。

查詢：Givenchy 2234 7033

文：張言志

模特兒：Ivan K. (Primo)

化妝及髮型：Chris Lam

協力：Vivian Lau

編輯：陳玥玲

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