專訪Jacopo Etro 傳奇腰果花 繁衍生命之樹

生長於一個著名的紡織品之家，是贏在起跑線，抑或需要靠自己的努力在起跑線上拼搏？身為品牌創辦人Gimmo Etro長子的Jacopo Etro，其成長階段其實沒想像中容易，他娓娓道來：「小時候，家人把我送到英國的寄宿學校，那兒相當的嚴峻，隨後我回到米蘭，在等待服兵役期間，約18歲那年，我決定到家裏的公司幫忙，從樣辦室開始工作，學習處理、接觸許多不同的面料。」然而，這位「少爺」並沒有因為自己的身分而在工作上怠慢，「對於一個18歲的年輕人來說，總有很多不同興趣，不過那時候絕大多數的時間也投放在工作上，每天早上8時便要回到公司工作，絕對不可以遲到，整個過程相當艱辛，幸好的是，我相當喜歡工作。」

旅遊探索不同文化

Jacopo的家庭背景，如何塑造出他的個性特質？「父親對我的影響尤其深遠，很感激他培養出我對藝術的喜愛，當我只有5、6歲的時候，他經常也會帶我到博物館參觀展覽，另外，父母還會帶着我一起旅遊，探索不同地方的文化。」從遊歷中的所見所聞，一直以來也是Gimmo Etro的靈感源泉，而且也代代相傳，Jacopo Etro表示：「打從工作掙錢開始，我便把大部分的收入花在旅遊上，我很喜歡到訪遠東地區，那些國家的紡織品，往往比起西方國家更具吸引力；再加上那兒的文化與人民，亦令我大開眼界。」他舉例說：「還記得小時候旅遊期間，我見過東方國家的人，依然會穿著傳統服裝，對於當時只得8歲的我來說，相當的奇特；我亦特別着迷於他們衣服上的顏色和圖案，相信從那時起，就建立起我對紡織品的濃厚興趣。」

現階段的Etro，由Gimmo Etro及Jacopo Etro，以及他的三名兄弟妹（Kean Etro、Ippolito Etro及Veronica Etro）共同經營，身兼品牌面料及家居系列創意總監的Jacopo Etro，怎樣處理自己的設計範疇？「家居系列的創作靈感源於時裝系列，我會與分別掌管男裝設計的弟弟Kean，以及女裝設計的妹妹Veronica緊密合作，然後再依循時裝的風格取向，不過就不會採用同樣的面料。」那麼在創作的時候，家族成員關係可會有衝突？Jacopo Etro坦言：「家庭可以是很美好的地方，也可以是很糟糕的地方；每當出現意見分歧的時候，你總不能對家人抱着很強硬的態度，所以必須好好的溝通，而這也不是一件容易的事。」除了要兼顧好與弟妹的關係，Jacopo Etro表示也有其他困難之處：「家品與時裝的最大分別，在於當人們在選購家品時，他們通常不會每6個月便更換一次新的款式，至少也會使用5年或以上，所以在設計時，必須要運用不同的思考模式。」

談起品牌的設計方向，不得不提家喻戶曉的腰果花圖案，不過Jacopo Etro卻未有因為它的聞名而過度引以為傲，他反而指出：「雖然腰果花看起來漂亮，兼且是我們的標記，從時裝到家品當中，總離不開腰果花圖案；但是我們務必要不斷地讓它創新，否則設計便會變得沉悶，可以透過不同的方式、不同的技巧，例如可以變成黑白色，又或者加入高訂元素於其中。」

忠於自己 便是奢華

今年正值Etro的50周年紀念，在數月前的米蘭時裝周期間，品牌趁機在起源地舉行名為Generation Paisley的大型展覽，「曬冷」展示Etro半世紀以來的經典作。當中更特別炮製出一株巨型腰果花樹，極具視覺效果。趁與Jacopo Etro見面，問他當中包含的意思。他說：「這是生命之樹，象徵腰果花不盡的生命力，它的根部圍繞着整個展覽的不同部分，有着不斷延伸的意思；另一方面，意大利人向來很着重家庭觀念，要把它傳承下去，亦是品牌的價值觀。」最後問Jacopo Etro，對他而言，「50」這個數字包含什麼意義？「50是一個很大的數字，是一個整數，也是100的一半；我們認為是時候回望過去，同時亦是時候計劃未來。」那麼他對品牌的下一個50年又有什麼願景？「要經營一盤家族生意，絕對不是一件容易的事。我希望我們可以繼續做自己喜歡的創作，而不是因為市場告訴我們要去做什麼，能夠忠於自己便是奢華。」

查詢：Etro 2392 9696

文：Vivian Lau

編輯：陳淑安

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