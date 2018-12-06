走進大師衣帽間 阿部千登勢 創意打造潮人天地

在華麗的糖衣包裝下，時裝界實際上與金錢、潮流和人們的喜惡有着密切的關係。撫心自問，作為買家的我們始終都是現實又貪心，不是當紅、沒有新意的作品，我們很快就會轉身而去。時裝設計師除了要時刻平衡上述各種元素，最基本的，還是設計出令人一見傾心的服裝。世上的時裝設計師有很多種，有的純粹求名利，有的肩負社會責任，有些則透過時裝來表達自我。Sacai設計師阿部千登勢就屬於後者，她表示每季設計的系列都是純粹出於「她想設計的東西」，從來沒有預設立場，哪些單品必須在系列中出現，只要等到適當時候（right timing）就着手創作和研究布料。

服飾複雜而可穿度高

就如阿部千登勢所說，Sacai正好在最佳的時機誕生。她早年在COMME des GARÇONS擔任Junya Watanabe的打版師長達8年，專門設計針織服飾，為日後Sacai那種複雜而可穿度高的男女裝奠下牢固根基。離開COMME des GARÇONS並誕下女兒後，她就忽發奇想嘗試創立自家品牌Sacai。由最初設計、打版以至推廣給大型百貨公司時裝買手的工作，統統由她一手一腳親自完成。

19年過去，Sacai已經搖身一變成為國際炙手可熱的時裝品牌，獲得如此佳績，阿部千登勢表示：「從第一天到現在，一直感謝所有拍檔、客戶和支持者的愛戴；品牌明年迎來20周年，過去大環境不斷轉變，但沒變的就是我仍然忠於自己的設計，相比一連串的慶祝活動，我更相信未來繼續努力以『創新』手法創作，是回饋大家的支持的最好方法。」

Sacai那複雜又帶點解構意味的男女服飾，多年來一直是品牌的標記，而這一切均源自於「創新」二字，就像品牌2018年秋冬女裝系列，又有誰會想到羽絨、西裝褸和校園風的間條冷衫等可以集於一身，變成半男半女的型格服飾？又或者粉絲們怎會想到，有一天可以走進阿部千登勢的私人衣帽間，了解她日常生活的態度和點滴？

電影中常見女生打開門走進寬敞的私人衣帽間，面上流露不言而喻的興奮表情——大概這也是每個女生的夢想。連卡佛就與Sacai聯手，於香港、上海及北京三地開設一個以設計師阿部千登勢私人衣帽間為靈感的「Walk-in」 Sacai限時概念店，讓大家有機會感受她最個性化的一面。

聯乘精品見品牌個性

「Walk-in」Sacai限時概念店內放滿阿部千登勢最愛的衣飾和生活精品，當中包括品牌與Nike最新聯乘系列、全球獨家發售的Sacai男女裝及童裝，以及一系列令人驚喜的獨家聯乘產品，例如Astier de Villatte瓷器、Medicom Toy 3款穿上Sacai服裝的BE@RBRICK、與Gloverall合作推出的漁夫褸和Shiseido美容彩妝套裝，而套裝內的可愛小熊更是以製作Sacai服裝時剩餘的布料所造，每隻獨一無二又環保。

被問到這個簡約又時尚的衣櫥跟日本家中的衣帽間是否相似的時候，阿部千登勢笑言：「家中的衣帽間當然沒那麼整潔（大笑）！但其概念絕對與日本家中一樣，每件衣服和精品都是我每天會穿著和使用的單品。」她亦表示其私人衣帽間會因應她的心情和喜好不定期改變空間擺設和風格，或許這種求變、創新的態度早已植根於她的靈魂深處。

查詢：連卡佛 2118 2288

文：Peggy Choi

統籌：John Wan

編輯：王翠麗

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