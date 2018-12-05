山野露營歎咖啡 星光下入夢

「露營最吸引我的地方，是能夠長時間留在戶外，跟行山很不同，你真的會於同一個地方逗留十個、八個小時，留意到的事物自然更多。而且每次做的東西都可以不一樣，你可以將自己喜歡的事情拿上山做。」已有幾年露營經驗的袁進傑（Andrew）這樣說。

荃錦營地俯瞰荃灣青馬景色

訪問當日，記者跟隨他和另外兩位朋友，來到位於大欖郊野公園的荃錦營地。這裏鄰近大帽山，能俯瞰荃灣和青馬一帶景色。營地環境清幽、綠草如茵，燒烤爐、石枱、長櫈等設施一應俱全。走遠一點亦能找到流動廁所，非常方便。

他身旁的是黃嘉安（Klas）。他們本身是中學同學，透過朋友介紹認識，不時相約一同露營。這天來到，他們先細心解釋和示範紮營過程，待幾個帳幕都搭建完成，便煮起咖啡，聊起他們露營的種種經歷。

Klas說，最初接觸露營，原來早於求學時期參加男童軍開始。「那時畢竟是個團體，有固定的時間表要跟從，用的裝備又不是自己喜歡的，感覺其實不太良好。之後很多年沒有再露營，直至數年前有朋友邀請我，才重新愛上這項活動。」

在不少人眼中，露營就是背着沉甸甸的行裝，走到「野外求生」。然而他們異口同聲地說，箇中樂趣遠比想像中多。

香港露營勝在方便 隨時起行

他們亦不時離開香港，到世界各地遠足和露營，已到過的地方有台灣、尼泊爾、南美等地。聽來有趣，但他們也說天氣難以預測，不是每次也一定順利。Andrew記得，去年到南美阿根廷旅遊的時候，因為遇上雨雪，令本身五日四夜的露營路程，臨時被迫取消。「當時天氣又濕又冷，我們又不清楚沿路情況，結果遇上水浸便唯有撤退。」回想起來，倒是驚險。

遊歷過五湖四海，Andrew卻說，去過的眾多國家和城市當中，最喜歡的露營地點始終是香港。「方便是其中一個吸引的地方。我們就算下班吃個飯，再乘車上來過夜，第二天才離開也無不可。有些人或許覺得太輕鬆，看到的景觀不夠宏偉，但這些對我而言都是很個人的東西，始終我對這個地方很有感情。」

香港雖為彈丸之地，郊野卻佔總土地面積超過七成，人們在「一小時生活圈」內，亦很容易接觸到大自然。然而對初學者來說，紮營講求技巧，露營裝備又五花八門，像帳幕、爐具等款式多不勝數，或許感覺無從入手。

Andrew卻認為，心態比外在重要得多。「對新手來說，裝備方面其實不用太擔心，反而主要應調整個人心態。很多人會問，到這裏露營有什麼可以做？但其實露營本身就是一項活動。你來到坐下感覺舒服、做自己喜歡的事情便很足夠。而且最重要是懂得愛惜大自然，人們時常只着眼能從大自然身上拿到什麼，而忘了同時自己亦有義務。」

說時遲那時快，咖啡已煮好，空氣中瀰漫着陣陣香味，讓人精神為之一振。樹影婆娑下，一邊品嘗杯中甘香，同時能欣賞美不勝收的自然美景，正是露營的懾人之處。

■必先利其器

挑選合適背囊 保護脊骨

上山露營，少不了攜帶一堆「架撐」，除了帳幕，挑選爐具、睡袋等器材亦有不少學問，事前準備需非常充足。本地露營愛好者陳曉鐘（Tara）這天介紹多款露營裝備，初學者不妨參考一下。

露營行裝眾多，尤其在外國行山，長途跋涉才到目標營地，因此選擇一個合適的背囊非常重要。好的背囊能保護脊骨，大家可按照身高體形、肩膀寬度等挑選。

雖然品牌通常會提供尺碼表供顧客參考，Tara建議人們亦應親身到實體店嘗試，如有需要可請店員協助擺放物件入內，模擬背囊負重時的情况，便不用擔心買得不合身。

睡袋標示溫度 零至10度最普遍

至於睡袋同樣大有學問。相比起來，棉質比較傳統，而且容易打理和清洗；至於羽絨的保暖程度則更為優勝，因此價錢亦比較昂貴。Tara說，每個睡袋表面都有標示溫度，適合在不同環境和氣候下使用。一般來說，零至十度的睡袋最為普遍，但大家亦能按個人本身體質來挑選，價錢由港幣100到600元不等。

到了營地，搭建好帳幕之後，當然要吃點東西暖胃。Tara這天介紹的煮食組合，來自瑞典品牌Trangia，以鋁製成、密實設計有效擋風，底部設有空間用來擺放酒精爐，既安全又方便。以最基本的套裝為例，價錢由港幣764元起。

若然想多添花款，品牌也推出其他爐具可供配搭，如水煲、平底鍋等。大家能相約知己好友，在營地搭建小型廚房，一嘗戶外下廚滋味。

■搭建帳幕步驟

選擇平地（圖）

固定帳幕（圖）

安裝營柱（圖）

■同好交流

二手露營裝備市集

全港首個以露營為主題的戶外市集DLGM，上月在錦上路綠活城鄉舉行第四屆市集。這次市集吸引超過二十個單位參加，當中不乏本地小店。Andrew是活動的其中一位發起人。

所謂「DLGM」，全寫為Deal Low Gear Market，意思是為戶外活動愛好者提供平台，將平時用不着、擺放在家的二手露營裝備，透過市集轉賣予其他人。Andrew說，雖然活動已經完結，他們未來亦考慮舉辦以露營為主題的工作坊，目前仍在計劃階段，有興趣的朋友不妨稍後留意。（圖13）

場地提供：新經緯戶外用品有限公司

文：嚴智暘

編輯/陳淑安

美術/謝偉豪

電郵/lifestyle@mingpao.com