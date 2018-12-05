IB威士忌 獨立裝瓶釀驚喜

好了，又有新術語，什麼是「IB」？

原廠自產自裝自銷的，叫原廠裝瓶（Official Bottling，簡稱OB），大家熟悉的Macallan、Glenlivet、Ardbeg等等都是；Singleton不以蒸餾廠（旗下有3間酒廠Glen Ord、Dufftown及Glendullan）為品牌，酒商另立品牌銷售，也算OB。至於「IB」，即是Independent Bottler，一般譯為獨立裝瓶廠，但其實只要你有能力到原廠或其他酒商拿到威士忌然後裝瓶銷售，也屬IB了，所以叫「業者」可能比「廠」更貼切，但始終約定俗成，以下通稱IB就好了。

早期原桶售雜貨舖 酒客自行「打酒」

說起IB的誕生，又要講講歷史。蘇格蘭威士忌業發展初期，玻璃工業發展未成熟，玻璃樽不是普羅大眾承受得起的生活品，因此威士忌酒廠不會直接將酒賣給消費者，而是以原桶酒賣給雜貨舖或代工酒商，再分銷給酒客；酒客可以在店裏喝，也可以自備容器去「打酒」（跟中國古時賣酒方法相近）。這些雜貨店或酒商有時會混合不同威士忌出售，慢慢演變成現時的調和式威士忌，Chivas、Ballantine's等便是當年百多家酒商仍留下來，並發展成酒業巨擘的表表者。至於另一些雜貨店或酒商，隨着玻璃工業成熟，也開始裝瓶出售，於是便發展成裝瓶商，並成為獨特的威士忌「品牌」。

現存最古老的IB，是創立於1698年的Berry Brothers & Rudd，他們最初賣葡萄酒、茶葉及香料等，到上世紀20年代才開始販賣威士忌，因此嚴格來說歷史最悠久的IB，可能是Cadenhead's，1842年在鴨巴甸成立（剛巧是香港島割讓給英國的那年），比另一著名IB Gordon & MacPhail還早53年，其方形矮樽身很易辨認，香港不少酒吧也有出售。發展至今，大型IB為數不少，除了蘇格蘭外，世界各地都有，例如意大利的Samaroli、日本的Kingsbury及德國的The Whisky Agency等等，難以盡錄，稍後會抽幾個介紹一下。

IB不穩定度 增品飲趣味

反而先想談談為什麼IB會愈來愈盛行？以一個威士忌愛好者的經驗來說，由OB到IB是品飲的必然過程。OB的酒，因為是量產，可以保持很高的穩定度，即使你在不同時間、不同地點購買一支Lagavulin 16年，基本上品嘗到的味道是一樣的，不會令你失望。IB的酒卻不一樣，由於大多是單桶作品，就算是同一個IB推出，以同樣釀造方法，或陳釀年份相同也好，只要不是同一批貨，味道也可以差天共地。不過，正是這樣的不穩定性，增加了酒友「尋寶」的樂趣。而且，大型IB的裝瓶酒標設計有固定風格，但其他小型IB的酒標樣式卻五花八門，也有為特定目的來設計，更添品飲樂趣或收藏價值，例如早前在港台推出的風雲系列便掀起炒風，又如本地幾間酒吧包桶的威士忌分別以獅子山及鐘樓為設計，亦很有香港風味。

不過，收藏與投資是兩個概念，從投資角度來看的話，OB相對回報較大，看看每年Macallan屢創拍賣價新高便知道，只是像我這樣的威士忌愛好者而言，就很難抗拒IB的魅力，尤其在IB的寶藏中，你不時找到一些已關廠的作品，例如Brora、Littlemill、Rosebank及Port Ellen等。又或者，像Clynelish、Mortlach、Linkwood等OB雖然還健在，但甚少推出高年份版本，可是在IB的世界又可能找得到。好了，有些OB自己會出高年份版本，但價錢卻嚇人，譬如一支Bunnahabhain 30年，OB大約要8000多元，但如果是IB Douglas Laing的Xtra Old Particular版本，就3000元有找；Rest & Be Thankful的版本，亦在3000元上下；當然，OB的水準有保證，而IB就像Forrest Gump那盒朱古力那樣，不吃下去就永不知道最後的味道，性價比與值博率就是威友要考慮的要素（我買得多「伏威」的經驗之談是，IB的話，先去酒吧嘗一杯，才考慮整支買回來吧）。

酒標解讀IB密碼

是以不是所有OB品牌都喜歡IB，一來可能影響自己的銷路，二來如果IB酒表現不理想，也可能倒過來影響OB的品牌形象，所以像Glenfarclas、Talisker等便相對少有外流威士忌到IB手中，而且也不喜歡IB將其品牌放到酒標上；又不過，所謂「上有政策，下有對策」，例如Douglas Laing的Director's Tactical Selection，酒標上沒寫明出自哪間酒廠，卻標示了是來自Skye島上的蒸餾廠，但Skye就只得Talisker一間威士忌酒廠而已……又例如，IB Blackadder（通稱黑蛇）自創了Blairfindy這個名字來代表Glenfarclas；至於蘇格蘭麥芽威士忌協會（SMWS），更乾脆用了編號來替代所屬威士忌酒廠，譬如用了1號代表Glenfarclas、2號是Glenlivet、3號是Bowmore……

■關鍵詞

Vintage

人們對威士忌的「酒齡」經常混淆，一般見到酒標上的10年，一來只是指酒液在木桶陳釀的時間，如果離開了酒桶，就算之後再存放100年都不能算在酒齡上；二來威士忌如非單桶酒，大多是混合而成，但裝瓶時只可以標示成分酒中最低年份的一支。威士忌也有Vintage，即是酒標上的一個年份，但那是指蒸餾當年，而不是裝瓶的時間，所以就算寫上1918年，那也不代表有100年酒齡，還得要看裝瓶的年份啊。

■Profile

胡蘇

開威士忌酒吧，到現在淺談威士忌的皮毛，目的，只為交流。

文：胡蘇

編輯：王翠麗

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