潤膚補水 盡顯滄桑型男魅力

一般男士天生油脂分泌較旺盛，但在秋冬天卻會容易遇到皮膚乾燥、濕疹等問題，皮膚及性病科專科醫生陳厚毅解釋：「因為天氣較凍、濕度亦較低，加上男士少用潤膚產品，皮膚本身的保濕效能都會較差。另外，無論電動或手動剃鬚都會容易引起敏感甚至泛紅痕癢，尤其手動剃鬚，刀片跟皮膚的摩擦很容易刺激到皮膚。所以剃鬚後就需要塗上合適的鬚後產品，或者一般潤膚膏都可以。」

男士皮脂分泌旺 潤膚勿過量

夏天天時暑熱就人人都躲在商場、冷氣房，現在天氣清爽還不紛紛出籠到戶外活動，舒展筋骨，吸一口新鮮空氣？

然而，遇上突如其來的冷風，又或是猛烈的太陽，肌膚的乾燥問題可能會變得更嚴重，陳厚毅提醒大家，皮膚外露的地方如面部、手部會較乾，如果皮膚乾燥問題處理不善，就有可能患上濕疹。他建議平時做足肌膚保養，定期塗上沒有香料、蘊含最基本成分如甘油、透明質酸的潤膚膏就足夠，但切勿過量，因為男士皮脂分泌較旺盛，過多的潤膚膏可以會引致暗瘡。而日間出門前亦記得要塗上防曬產品，因為即使是秋冬天，有時紫外線仍會偏高，塗上防曬產品就可大大減低紫外線對皮膚的侵害。如果戶外活動需要暴曬，那出門前就需要先塗潤膚膏，回家後亦需多塗含修護成分的保濕霜。

雖然香港不會落雪，但男士的肩膊都可能會滿怖「雪花」，形成嚇人的雪花紛飛現象。「秋冬天時，頭皮皮屑可能會較多，因為頭皮都會乾燥，又或是因為頭皮濕疹，臉龐、耳邊都有可能出現皮屑，這稱為『脂溢性皮炎』。」是故，可能有些人會戴上帽子掩飾，又或進行戶外活動時都會戴帽防風防紫外線。

「進行戶外活動時的確可以戴上帽子，但若走回室內時就該除下帽子。而且，不應該每天都戴帽，當頭油旺盛甚至出頭瘡時就要更換帽子，否則會令情况更嚴重。」原來戴帽都大有學問。

羊毛尼龍刺激乾燥皮膚 愈著愈痕

不同的戶外活動如野餐、行山、跑步等，大家都會選擇穿上不同衣物、帶上不同裝備，但其實大家也要留意揀選適當的內衣，以防皮膚在乾燥的天氣患上衣料敏感。「秋冬時分穿上正常物料當然沒大問題，但如果本身屬乾燥皮膚甚至患有濕疹，內衣衣料就好重要，因為它是最直接接觸到皮膚的衣物。例如用上羊毛或尼龍質料，就有可能刺激到皮膚，雖則羊毛保暖，但或會愈著愈痕。」

想知道該衣料是否合適其實很簡單，穿上身就知道。「如只有穿著該衣物的身體部分感到痕癢，而雙手、面部並無反應，那就是對該衣料敏感了。衣料敏感很普遍，因為它跟皮膚直接接觸摩擦，汗水又久久不散，又或用上柔順劑、衣服漂白劑等洗衣品都有可能令皮膚敏感。」總括而言，秋冬天時選擇棉質衣服就最穩妥。

戶外活動 宜選透氣防UV衣物

時裝設計師Mountain Yam就補充道，進行戶外活動很多時都會穿上功能性物料衣物如尼龍、人造纖維等，但今時今日很多大牌子的尼龍物料都經過特別處理，不但可擋風、防濕、有彈性，更經過防敏測試，不會引起皮膚過敏。「最多只是物料的織法問題，有可能卡住腳毛而已。」Mountain又指出，現今不少棉質戶外衣物都有後加功能處理，如透氣、防UV等，為另一選擇。

除了貼身的內衣，其實穿上合適的外衣同樣重要，例如有帽的風褸，因為可以防風防紫外線，避免肌膚因大風、猛烈的太陽而加劇肌膚的乾燥問題。一般人就會穿上風褸配襯多袋長褲，但這類傳統運動look略嫌有點頹，Mountain就建議以長Tee配襯短風褸做出層次，又或以不同衣料、顏色衣物mix-and-match，這都可大大提升個人風格。當然，要保持肌膚有足夠水分，進行戶外活動時記得多飲水，為身體補充足夠的水分，加上以上的護膚、選衣心得，就算天氣變冷，也可以約齊朋友chok住跑山！

■Profile

陳厚毅 - 皮膚及性病科專科醫生、醫管局榮譽皮膚科顧問醫生及香港中文大學醫學院榮譽臨牀助理教授，香港醫學會會董。

■Profile

Mountain Yam（任銘暉） - 本地時裝設計師，2007年畢業於香港理工大學紡織及製衣學系時裝設計學士學位，並在翌年取得碩士學位。曾獲得Design A Bag Competition 2008組別冠軍和全場總冠軍；2015年成立我時尚國際有限公司，推出個人高級定制品牌MYam Atelier和個性日服品牌112mountainyam，同時提供企業制服設計、品牌策劃和顧問服務等。

文：Abbie Ng

協力：Vivian Lau

編輯/陸亮瑋

美術/謝偉豪

電郵/lifestyle@mingpao.com

查詢：Avène 2523 9672 belif 2110 0131 Burt's Bees 3903 4111 Farfetch www.farfetch.com Feret Freres（Joyce Beauty）2869 5816

Moda Operandi www.modaoperandi.com Mr.Porter www.mrporter.com WOAW 2253 1313