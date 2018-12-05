Watch News﹕潮流教父藤原浩 重新演繹腕表

特別版以1963年原創表款為基礎

Carrera面世55年以來一直是賽車世界的重要腕表代表，系列名字源自上世紀50 年代在墨西哥舉辦，為期一周的傳奇泛美越野大賽Carrera Panamericana。品牌自1963年專門為車手設計第一枚Carrera計時表開始，一直深受歡迎。藤原浩在設計特別版時也選擇以1963年的原創表款為基礎。

Carrera Fragment腕表搭載品牌自製Calibre Heuer 02自動機芯，配上全新黑色鱷魚皮革表帶，另可選黑色或灰色NATO表帶。黑色表盤上有三個配有白漆指針的黑色計時器——3時位置的分鐘計時器、6時位置的固定小秒盤及9時位置的小時計時器。米色刻度以及米色鍍銠時針及分針均塗有米色SuperLuminova夜光塗料。表盤上配有銀色內圈，並在12時位置飾以標誌品牌記號，4時位置則有Fragment字樣。39毫米精鋼表殼配特製精鋼旋入式藍寶石底蓋，並刻有限量版編號，限量500枚。

文：Tung Cheung

查詢：TAG Heuer 2375 0836