筆藏戰袍詩句 刻劃康熙

以紫禁城為背景的劇集總是隔一陣子就有新的，以令妃為主題的《延禧攻略》在今年鬧得熱烘烘，Montblanc也借High Artistry康熙系列，帶大家走到故宮，解釋系列設計跟康熙的淵源。

High Artistry限量系列一直以歷史上的偉大人物為設計主軸，同時也展現品牌110多年來在書寫工具方面的設計創意和精湛工藝。康熙被譽為中國歷史上最偉大的皇帝之一，是清朝入關後的第二位皇帝，在位期間平定了多年的戰亂，為國家帶來長時間的穩定局面與繁榮盛世。康熙也是一位成功的軍事謀略家與統帥，不僅平定對其君權有極大威脅的三藩之亂，還剿滅內蒙古和外蒙古的叛軍，使其歸降清朝。在建築方面，康熙皇帝下令修建承德避暑山莊，是現時世界偉大皇家林園之一，而連接長江與黃河的京杭大運河，也為當時的中國打開商貿之路。同時，他也是個具文學修養的皇帝，喜歡寫詩看戲，並下旨編纂《康熙字典》，成為18世紀與19世紀期間的標準國語字典，對以後的文學、詩詞與文化發展有重要影響。

以康熙不同身分為靈感

Montblanc創意總監Zaim Kamal指出，「路易十四其實曾經寫過一封書信給康熙（雖然最後沒有成功傳到他手上），而在我們瑞士的製表廠附近，在當時已有一些專門製作出口中國的鐘表廠。當時的中西交流開給變得頻繁，這令我想以康熙作為主題。在構思這個系列時，我們便以康熙的不同身分，如皇帝、戰略家、旅行家、書法家等為靈感，結合寶石切割、鑲嵌至手工鐫刻與金器工藝等設計，呼應康熙的不同面貌。」

限量版書寫工具分四主題

為了令大家更了解設計，品牌特別安排大家參觀故宮的相關區域寶蘊樓和漱芳齋。寶蘊樓是近年開放的新區，是故宮內唯一完整的西洋建築，去年特朗普的北京之旅，第一站便是在故宮，並在這裏跟習近平茶敘。寶蘊樓是故宮的文物庫房，入藏文物多達3150箱，當中包括瀋陽故宮和承德避暑山莊的文物。漱芳齋並不對外開放，是故宮裏年代較久遠的宮殿，早在明朝永樂年間開始興建，到乾隆年間改名為漱芳齋，它是皇帝休息和舉行宴會的地方，漱芳齋內的其中一面大櫃，就擺滿了清朝不同皇帝的用品，而大櫃亦隱藏了一道門，通往皇帝的秘密休息室。在故宮看過康熙及清朝皇帝的文物後，品牌則選擇在不遠處的Waldorf Astoria酒店的四合院建築發布新品，此酒店正是清朝重臣李鴻章的宮邸舊址。

Zaim Kamal解釋，High Artistry系列向康熙皇帝致敬限量版書寫工具分為四個主題：「限量版89－統帥用上戰袍設計，特殊的圖案令人聯想到皇帝在出戰時穿著的戰袍裝束。限量版10－書法家的靈感源於康熙皇帝對於文學與書寫的熱情，墨玉材質之鋼筆筆蓋與筆身鐫刻了一首詩。限量版5－皇帝書寫工具的純金筆蓋與筆身採用掐絲琺瑯，營造出山水畫的效果，色調為黃色、綠色與沙色，並以金線加強。限量版1－狩獵者的設計則取材自清朝畫師於官窰上所繪之風景，生動地呈現康熙皇帝一生的興趣：獵虎。」

細看每支筆，也會發現不少精緻的細節，例如限量版89的筆蓋與筆身採用黃金製成，筆身下半部則採用白樺木，是清朝傳統製作獵弓所使用的木頭，木頭上以雷射雕刻象徵長壽的圖案以及蓮花。筆身以射箭用的扳指做裝飾，材質為虎眼石，筆尾底部則鑲嵌一顆圓形切割黃水晶。限量版10－書法家的筆蓋鐫刻了康熙的書法，內容為陶淵明詩作。

「限量版5 －皇帝是其中一個最難製作的款式，純金筆蓋與筆身採用掐絲琺瑯，營造出山水畫的效果，色調為黃色、綠色與沙色，並以金線加強。從來沒有工匠在如此細小的彎曲管狀表面中做到掐絲琺瑯，我們的工匠花上5個月時間才研究到製作技術。」Zaim Kamal說，此筆的筆蓋頂端採用開口式設計，打開後是一個微型金色日晷，設計靈感源於當時進獻給康熙皇帝的器具之一；而限量款1－狩獵者的筆蓋和筆身運用了罕見的灰調琺瑯技法，再以針做出微妙的色彩對比和陰影，並融合青花瓷藝術，描繪狩獵者馳騁荒野策馬獵虎的場景。

活動式設計 龍眼會睜開

除了以上筆款，系列亦另外推出三枚以龍為主題的各限量一枚的筆，名為皇龍、皇家青龍和玉龍，分別以不同顏色的黃金、寶石鑲嵌而成。康熙皇帝對於機械裝置與鐘表的喜愛成為設計靈感，筆上的龍的眼睛採用活動式設計，由筆蓋頂端配置之機械原理控制，當書寫工具直立或平放時，龍的眼睛便會睜開或闔上。筆尾的設計則源於古代的渾天儀，筆上配置的雙軸機械原理，能令中央位置的寶石自由旋轉，亦可以拆下來，當作寶石單獨欣賞。雖然這些筆的收藏作用大於實際書寫，但正正看出品牌對於書寫文化的珍重。

文：Tung Cheung

編輯/陳淑安

美術/謝偉豪

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查詢：Montblanc 2367 7266