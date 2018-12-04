副刊
Happy PaMa 教得樂 第219期

Happy Pa Ma

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特教樂與路：眉毛間的親情

【明報專訊】心有靈犀誰不想？這個能與你交心的人，可能是你的伴侶？知己？家人？要做到心有靈犀殊不簡單，你倆要經過歲月的交往，無數促膝談心的晚上，反反覆覆的思量猜想，在誤解及了解的兩端來回千百遍，然後大家成了對方肚子裏的蟲，一說就明，不說也懂。

四肢痙攣語障生 用眼神說話

她叫思思，是一個四肢痙攣的學生，手腳猶如木頭般繃緊，活動能力幾乎是零。思思的四肢長期都需穿上手紮及腳托，維持骨骼關節穩定，避免因攣縮而影響生長。這四肢對於這個主人翁來說，只是身體裝飾品，試問有哪個父母能承受這樣的痛？自出娘胎，思思就困在輪椅上，從未離開過它，同樣，思思的媽媽也從沒想過離開她。

思思也是語障學生，沒口語表達能力。十年前，思思剛進學校，大家都不知如何跟她溝通。媽媽溫柔地撫着思思的頭髮，說：「她的眼睛會說話，你可以叫她眨眨眼來表達。」思思一雙水靈靈的眼睛，轉着轉着，揚眉表示同意。於是在這小小的面談室充滿了不一樣的對談：「你是否剛吃過早餐？」、「你喜歡看卡通片？」、「你最愛吃芒果嗎？」。聽畢問題，思思眨一下表達是，或眨兩下表達否，眨呀眨，大家在旁又拍掌又大笑，淘氣的思思還會亂眨一通，逗得大家都開懷大笑。十年前的課堂，老師學會觀察思思的表情來噓寒問暖，推敲她能否聽懂講課或需否上廁所，同樣地思思都學懂揣測老師的眼神來選擇答案。但老師漸漸發覺這溝通方法已經不夠用，於是，思思開始學習運用溝通機。她需要從數十格的溝通格選擇對的一格，然後按下去，溝通機便會發出該格已錄製的語音信息。可是，思思根本控制不了四肢，於是治療師為她把選擇鍵裝在輪椅的頭枕上，用頭代手來按鍵。

眉目傳意 勝過千言萬語

今日的思思，已能運用眼球偵測電腦游標的軟件，自行操作游標，在電腦版面上發出指令，運用輸入法表達意思。不過，思思兩母女在家中仍然喜歡用眨眼來溝通。最近一件讓我們幾個老師嘖嘖稱奇的小趣事發生了，話說，思思參加學校的成長禮，成長禮前一天，她的頭髮有點長，老師請思思告訴媽媽帶她去理髮，還說不會把信息寫在手冊通知家長，唉，這麼艱巨的任務，放過人家吧！

第二天，思思果真帶着一頭清爽短髮回校，大家都興奮大叫起來。媽媽告訴我們，當天回家後，思思便眨眼告訴她有任務要做，然後不停盯着存放理髮剪的抽屜，媽媽繼續問，思思不停以眨眼回應，最後她倆成功了。最原始的溝通方法，連說話都沒用上，那一眼代表了千言萬語，眉毛間流露的親情與愛，誰不想擁有？母女倆樂在其中。

作者簡介：擔任特殊學校老師逾廿載，現任教於香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類」的精神。

文﹕譚蘊華（特殊教育老師）

[Happy PaMa 教得樂 第219期]

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