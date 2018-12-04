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Happy PaMa 教得樂 第219期

Happy Pa Ma

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校園筆陣：永明的天空 一顆不變心

【明報專訊】「世界幻變，我始終真心……」識唱下去吧？生於上世紀七八十年代的你，應該認識誰是張學友。《一顆不變心》是張學友九十年代的作品，是粵語流行音樂的經典歌曲。如果你是千禧BB，或許也曾聽過爸爸哼過這曲的調子。歌詞大意是歌者與愛人分手，心情似「裂開沒未來」，不過卻依然懷着一顆不變的心，訴說着愛人天高海深之情，更是毋懼世間變幻、地搖路陷云云。

不變心在哪兒

那麼，你相信真的有一顆不變的心嗎？如果你相信，那麼不變心在哪兒？讓我告訴你：變幻原是永恒的背後，就是那顆不變的心。那顆心單純又好奇，真摯兼澄明。母親大人曾說：「細路仔唔講大話，小兒無詐。」及後我為人父母，就深深感受到此言準確無誤。真摯單純不變的心從孩子身上就能找着，但能否看見？就視乎你有多忙吧！暢銷書《小王子》的作者告訴我們：人生最重要的東西，是眼睛看不見，要用心去看才能看清楚。

定時打掃心鏡灰塵

成年人的心就像一塊蒙上了一層又一層灰塵的鏡子，看不清，猜不透。如果心是重要的東西，「時時勤拂拭，勿使惹塵埃？應該是常識吧？那麼，你上次拂拭，打掃一下自己的心靈是幾時呢？現代社會講求效率，生和活都是競賽；當下不是為昨日悔疚，就是為明日憂愁，「我」常常都不在「此」刻。人類文明不斷發展，物質富裕，生存的條件似乎不俗，然而，活着不快的人卻不少……抑鬱焦慮，情緒失調；孤獨疏離，壓迫驚恐，灰塵太多了吧？

如果此刻驟然醒覺自己那塊心鏡需要拂拭，而平日又沒有太多機會與孩子相處的話，不妨以開放的態度試試觀察孩子。孩童往往是成年人的老師，當我們聽得懂孩子的心聲時，就會明白他們行為背後的內在世界，隨時隨地都能找到那顆不變心，以心交心，或者灰塵自動脫落，猶如孩童指出國王新衣的荒謬。

如果生活的意義是追求卓越之時亦要愉悅，那麼，時時刻刻照顧好自己的心靈就是優先任務。一如《聖經．箴言》所指：「一生的果效，是由心發出。」無論是編織千個夢想也好，創造傳奇也好，當你找到那顆不變的心，就能為人為己鋪滿精彩。

作者簡介：擔任管理工作超過25年。認為孩子的發展有着無限可能，透過不同的互動經歷與自我追尋，就能找到幸福。

文﹕楊永明（保良局陳守仁小學校長）

[Happy PaMa 教得樂 第219期]

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