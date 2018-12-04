論盡教育：人才排名下滑 不要入林鄭數

香港排名連跌6名，一般報章以「插水」形容，未免誇大。人生尚有起跌，上上落落，不宜太認真，更何况排名！不是扮阿Q，香港後面仍有好多先進國家，例如以色列、英國、法國、日本、意大利、俄羅斯等。看！我們心目中充滿聰明絕頂猶太人的以色列，黑客高手兼太空科技頂尖的俄羅斯，飛機工程領先的法國，和爛船尚有三斤釘的工業革命先驅英國。如果用這角度來看香港，不應悲觀如喪考妣。倒是新加坡厲害，人口少過香港，地方細過香港，資源缺乏過香港，背無「祖國」可靠，但比香港更面向世界，一般教育性排名總將香港拋離十個八個馬位，今次連人才排名都贏埋，唔寫個服字都唔得。

言歸正傳，林鄭特首對排名反應正面，並不賴三賴四，說不會因排名下降而灰心，會投入更多精力和資源。她又說這10個月已投入逾83億元作教育經常性開支，指上任後把培育人才放在很高位置，資源涵蓋幼教、中、小學及大專。特首說的都是事實，王師奶也相信她真心想培育人才，但方向似乎錯了。洛桑的報告分3大指標，香港在「投資與發展人才」排名第31，低於日本和台灣；「吸引與留住人才」排第14；「人才準備度」排第9。

用萬億填海 何不增大學學額

「投資與發展人才」排名確實太低，每年DSE考生能入公立大學的不及30%，超過2萬名及格考生無緣進入大學，這些考生在不健全的副學士、毅進、自資院校碰碰撞撞，家境稍富裕的便選擇出國留學。DSE考生不能擠進1.5萬名公立大學名額內的，未必不是可造之材，回歸21年來，經歷4任特首，無一個肯大刀闊斧增加公立大學學額，難怪在「投資與發展人才」排到第34。如果再不改善，在此消彼長下，可以預期明年報告肯定再次「插水」。我們可以有數以萬億計的金錢去填海，何不撥三數十億去擴充大學學額！什麼副學士、毅進、自資都不是學子們要的東西，為政的人要有父母官的慈悲，何必在十八九歲的青年人面前玩雜耍。

國際學校被鵲巢鳩佔 趕走專才

曾有為數頗多的外國專才本來想留港工作，但因為國際學校一位難求，無法解決兒女讀書問題而轉往新加坡或乾脆留在本國。香港的英基學校及其他國際學校數目並不太少，照計足夠收納真正在港工作的外國人子弟。據傳媒報道，這些國際學校學位卻被本地人佔去不少數目，不少高、中級公務員或一些「有辦法」的富貴子弟都是國際學校的學生，這些鵲巢鳩佔的學位是趕走國際專才的兇手。張堅庭導演說不准月薪8萬至10萬以上的公務員兒女入讀國際學校並非戲言。

洛桑的人才排名報告不應全入林鄭數，因為報告撰寫資料多取材於2017年，充其量林鄭只負半年之責。若不坐言起行增加公立大學學位，整頓國際學校學位分配，讓國際歸國際，解決外來國際專才的兒女教育問題，則2019年的洛桑報告，林鄭自然要負全責。

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟

wongszelai@yahoo.com.hk

文﹕王師奶

[Happy PaMa 教得樂 第219期]