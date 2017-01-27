辣媽CEO：點樣貴教？如何窮養？

答：這真是夏蟲語冰加對牛彈琴！帶小朋友去做義工？去探訪貧窮線下的小朋友？長遠來看，小孩對金錢的觀念會有多大影響？講真，就算小朋友自願去印度赤貧地區做義工一個月，他根本就知道這只是短暫捱苦，一個月後又可以返屋企吃得飽了；好像電視台節目，曾經找一些富二代住籠屋，尊貴議員以最低工資去做一星期倒垃圾工人一樣，又怎可能真正體驗到「窮困到沒有出頭天」的無奈？為錢而擔驚受怕的長期煎熬？這些「體驗」究竟能有什麼作用？

人人平等 沒資格講「憐憫」

什麼樣的父母，就教出什麼樣的孩子。父母懂得感恩，當然不單止於對父母的養育之恩，要心存善念，推己及人，讓他們明白施比受更為有福。以上所講的都不是口頭禪，而是要努力實踐，只講不做只是最佳的反面教材。父母言行一致，以身作則，就是子女的學習榜樣。我帶大小T和一班學生去做義工，不管是探訪貧窮線下的家庭，或是有殘疾的大小朋友，每次我都必定提醒叮囑，我們不是施予者，而是同行者，最重要的是易地而處了解和尊重對方。那些自我感覺良好的同情，半點都不能有，因為同情，所以憐憫，大家的關係就不再平等，當中無形就有了高低之分。我們都是人，沒有資格講憐憫，有機會為世界更美好、更公平出一分力，是何等幸福的一件事。見得愈多，做得愈多，小孩就愈懂得珍惜感恩。現時那些節目擺明只是做戲做騷，從頭到尾都不是為了體驗貧窮。

父母最大責任 捍衛純真

有朋友的兒子自小嬌生慣養，揀飲擇食。一次跟大隊體驗扶貧行動，回家之後，乖乖餐餐把飯菜吃清，主動向父母提出，要把零用錢助養山區小孩讀書。有什麼比親身經歷更震撼，更真實？如果一切不是由金錢的考慮角度出發，價錢和價值之間的分別，有價和無價，能分得清楚的又有幾多人？

我是性本善的忠實信徒，小孩子生來就是白紙一張，乾淨簡單直接純粹，珍貴的就是有一顆赤子之心。其實只要不被荼毒，沒被什麼扭曲的價值觀影響洗腦，他們由心出發就好了。所以父母的最大的責任，是無論如何都要捍衛孩子的純真，做一個真正「富有」正義感善良的人。

聰明是天賦 善良是選擇

Amazon的CEO Jeff Bezos說：「聰明是一種天賦，而善良是一種選擇（Cleverness is a gift, kindness is a choice）。天賦得來容易，畢竟它們與生俱來，而選擇則頗為不易。如果一不小心，你可能被天賦所誘惑，這可能會損害到你做出的選擇。」這一番話，說得實在太好！短短幾句包含教育孩子的智慧宗旨，我希望父母們想得通、看得透、守得住！

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長

文﹕張慧敏

[Happy PaMa 教得樂 第219期]